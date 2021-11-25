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Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Murda' lakaplı şarkıcı Önder Doğan'ın... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T21:58+0300
2021-11-25T21:58+0300
yaşam
rap müzik
uyuşturucu
yurtdışına çıkış yasağı
murda
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'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Murda' lakaplı şarkıcı Önder Doğan, savunmasını yaptı ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.Daha önce savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan dava açılmıştı.Hazırlanan iddianamede, şarkıcının 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.Önder Doğan'ın geçtiğimiz günlerde duruşmaya çıkarak savunmasını yaptığı öğrenildi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Önder Doğan'ın savunmasında suçlamaları reddettiği ve talebi üzerine hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verildiği ortaya çıktı.Doğan hakkındaki dava, ileri bir tarihe ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/rapci-murda-hakkinda-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-istenen-ceza-belli-oldu-1050053297.html
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rap müzik, uyuşturucu, yurtdışına çıkış yasağı, murda

Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı

21:58 25.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/MurdaMurda, Önder Doğan
Murda, Önder Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/Murda
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Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Murda' lakaplı şarkıcı Önder Doğan'ın savunmasını yaptığı ve yurt dışı yasağının kaldırıldığı ortaya çıktı.
'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Murda' lakaplı şarkıcı Önder Doğan, savunmasını yaptı ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.
Daha önce savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan dava açılmıştı.
Hazırlanan iddianamede, şarkıcının 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Önder Doğan'ın geçtiğimiz günlerde duruşmaya çıkarak savunmasını yaptığı öğrenildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Önder Doğan'ın savunmasında suçlamaları reddettiği ve talebi üzerine hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verildiği ortaya çıktı.
Doğan hakkındaki dava, ileri bir tarihe ertelendi.
Murda - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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21 Ekim, 17:58
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