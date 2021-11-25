DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'
14:24 25.11.2021 (güncellendi: 14:32 25.11.2021)
© Posten Norge ASNoel baba
© Posten Norge AS
Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılında Norveç Posta servisi, yeni yıl reklam filminde Noel Baba'nın erkek arkadaşıyla ilişkisine yer verdi.
Norveç'in eşcinselliği suç olmaktan çıkarmasının 50. yılını kutlamak için Norveç Posta Servisi, 'When Harry met Santa', ‘Harry ile Noel Baba tanıştığında’ isimli bir reklam filmi yayınladı. Reklamda, iki erkeğin ilişkisinin yıllar içinde gelişimini anlatıyor.
Söz konusu reklam filmi Harry'nin Noel arifesinde bir bardak su almak için alt kata inmesi ve Noel Baba'yı hediyeleri bırakırken yakalamasıyla başlıyor. Ondan sonraki diğer Noellerde ilişkileri gelişen çiftin hikayesi, tutkulu bir öpücükle sona eriyor.
Söz konusu reklam filmi Harry'nin Noel arifesinde bir bardak su almak için alt kata inmesi ve Noel Baba'yı hediyeleri bırakırken yakalamasıyla başlıyor. Ondan sonraki diğer Noellerde ilişkileri gelişen çiftin hikayesi, tutkulu bir öpücükle sona eriyor.
I år får julenissen avlasting 🎅🏻— Posten Norge AS (@postennorge) November 23, 2021
God jul og godt nytt år! ✨🎄#loveislove pic.twitter.com/jXBUz5h8js
Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılını kutlamak için hazırlanan reklam filmi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da olumlu karşıladı.
The Norwegian postel system has released their Christmas ad, it's my favourite and well, my eyes have been leaking since I've watched it. I love you Norway. @postennorge 🇳🇴❤️🎅 #LoveIsLove #Christmashttps://t.co/ty4pEU6wEB— Paul Dunphy Esquire. 🏳️🌈 #HireTheSquire! (@pauldunphy) November 23, 2021
Posta servisinin pazarlama direktörü Monica Solberg, LGBTQ Nation'a verdiği demeçte, "Posten, herkesi kapsayan bir iş yeri ve eşcinselliğin yasaklanmasının 50. yılında bu aşk hikayesini reklam filmiyle kutlamak istedik" dedi.
Solberg, "Geçen yılki kampanyada Noel Baba, 'işini' elinden alan Norveç Postası'na kızgındı. Bu yıl Noel Baba, Norveç Postası'nın onun iş yükünü alarak rahatlattığı için mutlu ve sevdiği kişiyle vakit geçirebiliyor" dedi.
Solberg, "Geçen yılki kampanyada Noel Baba, 'işini' elinden alan Norveç Postası'na kızgındı. Bu yıl Noel Baba, Norveç Postası'nın onun iş yükünü alarak rahatlattığı için mutlu ve sevdiği kişiyle vakit geçirebiliyor" dedi.