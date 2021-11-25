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Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'
Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'
Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılında Norveç Posta servisi, yeni yıl reklam filminde Noel Baba'nın erkek arkadaşıyla ilişkisine yer... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:24+0300
2021-11-25T14:32+0300
dünya
norveç
noel baba
eşcinsel
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Norveç'in eşcinselliği suç olmaktan çıkarmasının 50. yılını kutlamak için Norveç Posta Servisi, 'When Harry met Santa', ‘Harry ile Noel Baba tanıştığında’ isimli bir reklam filmi yayınladı. Reklamda, iki erkeğin ilişkisinin yıllar içinde gelişimini anlatıyor.Söz konusu reklam filmi Harry'nin Noel arifesinde bir bardak su almak için alt kata inmesi ve Noel Baba'yı hediyeleri bırakırken yakalamasıyla başlıyor. Ondan sonraki diğer Noellerde ilişkileri gelişen çiftin hikayesi, tutkulu bir öpücükle sona eriyor.Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılını kutlamak için hazırlanan reklam filmi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da olumlu karşıladı. Posta servisinin pazarlama direktörü Monica Solberg, LGBTQ Nation'a verdiği demeçte, "Posten, herkesi kapsayan bir iş yeri ve eşcinselliğin yasaklanmasının 50. yılında bu aşk hikayesini reklam filmiyle kutlamak istedik" dedi.Solberg, "Geçen yılki kampanyada Noel Baba, 'işini' elinden alan Norveç Postası'na kızgındı. Bu yıl Noel Baba, Norveç Postası'nın onun iş yükünü alarak rahatlattığı için mutlu ve sevdiği kişiyle vakit geçirebiliyor" dedi.
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norveç, noel baba, eşcinsel, lgbti

Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'

14:24 25.11.2021 (güncellendi: 14:32 25.11.2021)
© Posten Norge ASNoel baba
Noel baba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Posten Norge AS
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Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılında Norveç Posta servisi, yeni yıl reklam filminde Noel Baba'nın erkek arkadaşıyla ilişkisine yer verdi.
Norveç'in eşcinselliği suç olmaktan çıkarmasının 50. yılını kutlamak için Norveç Posta Servisi, 'When Harry met Santa', ‘Harry ile Noel Baba tanıştığında’ isimli bir reklam filmi yayınladı. Reklamda, iki erkeğin ilişkisinin yıllar içinde gelişimini anlatıyor.

Söz konusu reklam filmi Harry'nin Noel arifesinde bir bardak su almak için alt kata inmesi ve Noel Baba'yı hediyeleri bırakırken yakalamasıyla başlıyor. Ondan sonraki diğer Noellerde ilişkileri gelişen çiftin hikayesi, tutkulu bir öpücükle sona eriyor.
Norveç'te eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılını kutlamak için hazırlanan reklam filmi, sosyal medya kullanıcıları tarafından da olumlu karşıladı.
Posta servisinin pazarlama direktörü Monica Solberg, LGBTQ Nation'a verdiği demeçte, "Posten, herkesi kapsayan bir iş yeri ve eşcinselliğin yasaklanmasının 50. yılında bu aşk hikayesini reklam filmiyle kutlamak istedik" dedi.

Solberg, "Geçen yılki kampanyada Noel Baba, 'işini' elinden alan Norveç Postası'na kızgındı. Bu yıl Noel Baba, Norveç Postası'nın onun iş yükünü alarak rahatlattığı için mutlu ve sevdiği kişiyle vakit geçirebiliyor" dedi.
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