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https://tr.sputniknews.com/20211125/park-halindeki-aracina-karga-konan-sofor-benden-ne-istiyorsun-namussuz-1051149790.html
Park halindeki aracına karga konan şoför: Benden ne istiyorsun namussuz
Park halindeki aracına karga konan şoför: Benden ne istiyorsun namussuz
İstanbul'da park halinde bekleyen bir otomobilin penceresine karga kondu. Otomobilin sahibi, gagasıyla araca vuran kargaya "Benden ne istiyorsun namussuz"... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:54+0300
2021-11-25T16:54+0300
2021-11-25T16:54+0300
yaşam
istanbul
otomobil
araç
karga
hayvan
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İstanbul Sultangazi'de park halinde olan bir aracın camına karga kondu.Karganın gagasıyla yiyecek bulmak için araç içinde farklı noktalara vurmasını videoya çeken şoför, "Benden ne istiyorsun namussuz" dedi.Karganın kendisinden korkmadan hareket etmesine şaşıran şoför, bir yandan güldü, bir yandan da "Ne arıyorsun, sana yemek yok ki vereyim. Bunu alıştırmışlar hiç kaçmıyor ki insandan" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/kafede-masa-masa-gezen-karga-musterilerin-sigaralarini-caliyor-1050958579.html
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istanbul, otomobil, araç, karga, hayvan
Park halindeki aracına karga konan şoför: Benden ne istiyorsun namussuz
İstanbul'da park halinde bekleyen bir otomobilin penceresine karga kondu. Otomobilin sahibi, gagasıyla araca vuran kargaya "Benden ne istiyorsun namussuz" dedi.
İstanbul Sultangazi'de park halinde olan bir aracın camına karga kondu.
Karganın gagasıyla yiyecek bulmak için araç içinde farklı noktalara vurmasını videoya çeken şoför, "
Benden ne istiyorsun namussuz" dedi.
Karganın kendisinden korkmadan hareket etmesine şaşıran şoför, bir yandan güldü, bir yandan da "
Ne arıyorsun, sana yemek yok ki vereyim. Bunu alıştırmışlar hiç " dedi. kaçmıyor ki insandan