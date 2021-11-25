https://tr.sputniknews.com/20211125/park-halindeki-aracina-karga-konan-sofor-benden-ne-istiyorsun-namussuz-1051149790.html

Park halindeki aracına karga konan şoför: Benden ne istiyorsun namussuz

Park halindeki aracına karga konan şoför: Benden ne istiyorsun namussuz

İstanbul'da park halinde bekleyen bir otomobilin penceresine karga kondu. Otomobilin sahibi, gagasıyla araca vuran kargaya "Benden ne istiyorsun namussuz"... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T16:54+0300

2021-11-25T16:54+0300

2021-11-25T16:54+0300

yaşam

istanbul

otomobil

araç

karga

hayvan

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İstanbul Sultangazi'de park halinde olan bir aracın camına karga kondu.Karganın gagasıyla yiyecek bulmak için araç içinde farklı noktalara vurmasını videoya çeken şoför, "Benden ne istiyorsun namussuz" dedi.Karganın kendisinden korkmadan hareket etmesine şaşıran şoför, bir yandan güldü, bir yandan da "Ne arıyorsun, sana yemek yok ki vereyim. Bunu alıştırmışlar hiç kaçmıyor ki insandan" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/kafede-masa-masa-gezen-karga-musterilerin-sigaralarini-caliyor-1050958579.html

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istanbul, otomobil, araç, karga, hayvan