https://tr.sputniknews.com/20211125/pegasus-genel-muduru-nane-bilette-tavan-fiyat-surdurulemez-1051147960.html
Pegasus Genel Müdürü Nane: Bilette tavan fiyat sürdürülemez
Pegasus Genel Müdürü Nane: Bilette tavan fiyat sürdürülemez
Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Bloomberg HT yayınında bilette tavan fiyat uygulamasının kur ve emtia artışından dolayı sürdürülemez olduğunu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:10+0300
2021-11-25T16:10+0300
2021-11-25T16:10+0300
ekonomi
enflasyon
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Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, kur ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen biletleri eski fiyatlara göre sattıklarını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.Bloomberg HT’ye konuk olan Nane, “Geçen sene Mayıs ayının sonunda yakıt fiyatları varil olarak 35,3 dolardı. Bugün bu sayı 80 dolarların biraz üstü, yüzde 131 oranında bir değişim var. Dolar 6,81 iken bugün 11,99’larda, buradaki değişimler de yüzde 70’lerin üzerinde. Toplam Dövize bağlı değerlerde hem döviz hem emtianın etkisi yüzde 300’leri buluyor. Fiyatlarımızı giderlerimizle karşılaştırdığımızda yüzde 300 oranında artması lazım. Artış var mı? Yok. Biz hala eski fiyattan maksimum tavan fiyatı olan 499’dan satıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kur ve emtiada denge bulunur ve fiyatlarda yukarı yönlü düzeltme yapılırsa, önümüzdeki dönemlerde dengeyi sağlamış oluruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/financial-times-analizi-turkiyenin-onunde-iki-secenek-var-1051142480.html
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enflasyon, mehmet nane, döviz, döviz kurları, döviz kuru, pegasus
Pegasus Genel Müdürü Nane: Bilette tavan fiyat sürdürülemez
Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Bloomberg HT yayınında bilette tavan fiyat uygulamasının kur ve emtia artışından dolayı sürdürülemez olduğunu söyledi.
Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, kur ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen biletleri eski fiyatlara göre sattıklarını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Nane, “Geçen sene Mayıs ayının sonunda yakıt fiyatları varil olarak 35,3 dolardı. Bugün bu sayı 80 dolarların biraz üstü, yüzde 131 oranında bir değişim var. Dolar 6,81 iken bugün 11,99’larda, buradaki değişimler de yüzde 70’lerin üzerinde. Toplam Dövize bağlı değerlerde hem döviz hem emtianın etkisi yüzde 300’leri buluyor. Fiyatlarımızı giderlerimizle karşılaştırdığımızda yüzde 300 oranında artması lazım. Artış var mı? Yok. Biz hala eski fiyattan maksimum tavan fiyatı olan 499’dan satıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kur ve emtiada denge bulunur ve fiyatlarda yukarı yönlü düzeltme yapılırsa, önümüzdeki dönemlerde dengeyi sağlamış oluruz” dedi.