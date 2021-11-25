https://tr.sputniknews.com/20211125/pfizerden-eski-calisanina-kovid-asisinin-sirlarini-caldigi-suclamasiyla-dava-1051143961.html

Pfizer'den eski çalışanına 'Kovid aşısının sırlarını çaldığı' suçlamasıyla dava

Pfizer'den eski çalışanına 'Kovid aşısının sırlarını çaldığı' suçlamasıyla dava

Pfizer, Biontech'le birlikte geliştirdiği Kovid aşısının sırlarını çaldığı suçlamasıyla işten ayrılıp rakip bir şirkete geçen eski istatistik müdür... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:50+0300

2021-11-25T14:50+0300

2021-11-25T14:50+0300

koronavirüs

pfizer

aşı

biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044840126_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_1efb44eb11332451e12c8873e58b59f4.jpg

Biontech tarafından geliştirilip Batı'da en çok kullanılan ve en başarılı bulunan Kovid aşısının üreticisi Pfizer, eski bir çalışanını aşı sırlarını çalmakla suçladı. ABD'li ilaç devi, bir elemanın işten ayrılırken Kovid-19 aşısı ve diğer ilaçlarla ilgili ticari sırlar dahil büyük bir gizli belge hazinesini çaldığını ve bunu sofistike şekilde örtbas etmeye çalıştığını duyurdu.Pfizer, Chun Xiao Li isimli kadın çalışanına bu hafta açtığı davada, şu suçlamalarda bulundu:"İstatistik Müdür Yardımcısı olarak rolü ve sorumlulukları göz önüne alındığında, Li, Covid-19 aşısı da dahil olmak üzere çok sayıda aşı ve ilaçla ilgili son derece gizli, özel ve ticari sır bilgilere erişti.""Ekim ayının sonlarında şirketin verdiği dizüstü bilgisayarından kişisel Google Drive hesabına çok sayıda gizli Pfizer belgesi dahil 12 binden fazla dosya yükledi ve ardından bu dosyaları kendi özel cihazına aktardı.""Li'nin zimmetine geçirdiği belgelerin çok sayıda olması nedeniyle, elindeki ticari sır ve gizli bilgilerin tam kapsamını Pfizer henüz kestiremedi.”Li, şu anda, Kovis bağışıklığı sağlama ve monoklonal antikor tedavileri dahil çok sayıda Pfizer aşısıyla ilgili potansiyel olarak binlerce belgeye sahip."'Li'nin kimliği belirsiz beş suç ortağıyla çalıştığı, şirketin güvenlik ekibini yanıltmak için 'sahte dizüstü bilgisayar' sunduğunu ve bunun dosyaların sızdırmada kullandığı cihaz olduğuna inandırdığı', Pfizer'in iddiaları arasında. İddiaya göre 'adli analizler bunun aynı dizüstü bilgisayar olmadığını doğrularken, Li ya da suç ortaklarından birinin 12 bin dosyayı içeren gerçek bilgisayarı elinde tuttuğu sanılıyor'. Belgelerin çalındığını fark ettikten sonra Li'nin şirketin verdiği dizüstü bilgisayardan e-postalarını, dosya erişimini ve web faaliyetlerini gözden geçirdiklerini belirten Pfizer, rakip firma Xencor ile iş anlaşması yaptığını anladıklarını aktardı. Kasım başında Pfizer inceleme yürütürken, Li, üstlerine şirketten ayrılacağını bildirmiş ama bunun için Xencor'dan iş teklifi gibi herhangi bir neden sunmamıştı. Oysa çoktan anlaşmaya vardığı Xencor'da 29 Kasım'da işe başlayacak. Dolayısıyla Pfizer'den şu talep geldi:"Şirketin ticari sırlarının büyük bölümüne sahip olduğu göz önüne alındığında, Li'nin ve suç ortaklarının, izinsiz olarak aldığı ve geri vermeyi reddettiği çok sayıda gizli Pfizer belgesinden yararlanarak, Xencor veya başka bir yerde, Pfizer'in başarıları ve deneyimleri üzerinden ticaret yapmasına izin vermek adaletsiz olacaktır. Dolayısıyla belgeleri kendi amaçları için kullanmaktan men etme kararı talep ediyoruz."Mahkemedeki dosyaya göre Pfizer'in suçlamalarına karşı, Li, 'şirketin talep ettiği tüm bilgileri sağlayıp soruşturmasında işbirliği yaptığını' savunuyor ve açıklamadığı 'sağlık sorunları' nedeniyle şirketle daha fazla görüşme yapmayı reddediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer, aşı, biontech