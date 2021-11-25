https://tr.sputniknews.com/20211125/politico-abdli-senatorler-ukraynaya-ek-50-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-edilmesini-onerdi-1051160708.html

Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi

Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Portman ve Demokrat Senatör Shaheen’in, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:49+0300

2021-11-25T23:49+0300

2021-11-25T23:49+0300

dünya

abd

ukrayna

pentagon

senato

bütçe

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Politico'nun aktardığına göre, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üzerinden ek 50 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde eklenmesini önerdi.Habere göre karar alıcılar, ‘Senato'da tartışılmakta olan savunma bütçesi taslağının maddelerinden biri olarak Pentagon kanalından Ukrayna'nın silahları için ayrılan finansmanın 50 milyon dolar daha artırılmasını' istiyor.Bu değişikliklerin belgenin nihai metnine dahil edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekilen haberde, şimdiye kadar bu konuda anlaşma sağlanmadığını, diğer birçok girişim üzerinde görüşüldüğü için yasa koyucuların bunu yapacak zamanları kalmayabileceği ifade edildi.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan savunma bütçesinin taslak metninde, Ukrayna'ya önümüzdeki mali yıl içinde askeri kanal üzerinden ABD'den yaklaşık 300 milyon dolar ödenebileceği kaydedilmişti.Haberde, “Portman ve Shaheen ek yardımın onaylanmasını istiyor. Önerdikleri revizyon, toplam fon miktarının 350 milyon dolara artırılmasını öngörüyor, bu rakam (ABD Başkanı Joe) Biden'in talep ettiği rakama göre 100 milyon dolar fazla. Bu paralar silahlar için kullanılacak, ölümcül silahlar için ayrılan asgari fon miktarı 75 milyon dolardan 125 milyon dolara çıkarılacak” ifadelerine yer verildi.Habere göre Ukrayna için talep edilen ek yardım, Afganistan Taliban kontrolüne geçmeden önce Afgan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için tahsis edilen fonlardan sağlanabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211124/cnn-abd-ukraynaya-askeri-danismanlar-ve-stinger-sistemleri-gondermek-istiyor-1051087372.html

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