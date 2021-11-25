Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/politico-abdli-senatorler-ukraynaya-ek-50-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-edilmesini-onerdi-1051160708.html
Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Portman ve Demokrat Senatör Shaheen’in, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T23:49+0300
2021-11-25T23:49+0300
dünya
abd
ukrayna
pentagon
senato
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051160681_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5e29d96a6effdefb7b623e4e38790522.jpg
Politico'nun aktardığına göre, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üzerinden ek 50 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde eklenmesini önerdi.Habere göre karar alıcılar, ‘Senato'da tartışılmakta olan savunma bütçesi taslağının maddelerinden biri olarak Pentagon kanalından Ukrayna'nın silahları için ayrılan finansmanın 50 milyon dolar daha artırılmasını' istiyor.Bu değişikliklerin belgenin nihai metnine dahil edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekilen haberde, şimdiye kadar bu konuda anlaşma sağlanmadığını, diğer birçok girişim üzerinde görüşüldüğü için yasa koyucuların bunu yapacak zamanları kalmayabileceği ifade edildi.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan savunma bütçesinin taslak metninde, Ukrayna'ya önümüzdeki mali yıl içinde askeri kanal üzerinden ABD'den yaklaşık 300 milyon dolar ödenebileceği kaydedilmişti.Haberde, “Portman ve Shaheen ek yardımın onaylanmasını istiyor. Önerdikleri revizyon, toplam fon miktarının 350 milyon dolara artırılmasını öngörüyor, bu rakam (ABD Başkanı Joe) Biden'in talep ettiği rakama göre 100 milyon dolar fazla. Bu paralar silahlar için kullanılacak, ölümcül silahlar için ayrılan asgari fon miktarı 75 milyon dolardan 125 milyon dolara çıkarılacak” ifadelerine yer verildi.Habere göre Ukrayna için talep edilen ek yardım, Afganistan Taliban kontrolüne geçmeden önce Afgan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için tahsis edilen fonlardan sağlanabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211124/cnn-abd-ukraynaya-askeri-danismanlar-ve-stinger-sistemleri-gondermek-istiyor-1051087372.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051160681_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_094bcef48e708b569578994cd4646f93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, pentagon, senato, bütçe

Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi

23:49 25.11.2021
© AFP 2021Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021
Abone ol
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Portman ve Demokrat Senatör Shaheen’in, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya Pentagon üzerinden ek 50 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde eklenmesini teklif etti.
Politico'nun aktardığına göre, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, (1 Ekim'de başlayan) önümüzdeki mali yıla ilişkin savunma bütçesi taslağına Ukrayna'ya ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üzerinden ek 50 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde eklenmesini önerdi.
Habere göre karar alıcılar, ‘Senato'da tartışılmakta olan savunma bütçesi taslağının maddelerinden biri olarak Pentagon kanalından Ukrayna'nın silahları için ayrılan finansmanın 50 milyon dolar daha artırılmasını' istiyor.
Bu değişikliklerin belgenin nihai metnine dahil edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekilen haberde, şimdiye kadar bu konuda anlaşma sağlanmadığını, diğer birçok girişim üzerinde görüşüldüğü için yasa koyucuların bunu yapacak zamanları kalmayabileceği ifade edildi.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan savunma bütçesinin taslak metninde, Ukrayna'ya önümüzdeki mali yıl içinde askeri kanal üzerinden ABD'den yaklaşık 300 milyon dolar ödenebileceği kaydedilmişti.
Haberde, “Portman ve Shaheen ek yardımın onaylanmasını istiyor. Önerdikleri revizyon, toplam fon miktarının 350 milyon dolara artırılmasını öngörüyor, bu rakam (ABD Başkanı Joe) Biden'in talep ettiği rakama göre 100 milyon dolar fazla. Bu paralar silahlar için kullanılacak, ölümcül silahlar için ayrılan asgari fon miktarı 75 milyon dolardan 125 milyon dolara çıkarılacak” ifadelerine yer verildi.
Habere göre Ukrayna için talep edilen ek yardım, Afganistan Taliban kontrolüne geçmeden önce Afgan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için tahsis edilen fonlardan sağlanabilecek.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
SAVUNMA
CNN: ABD Ukrayna’ya askeri danışmanlar ve Stinger sistemleri göndermek istiyor
Dün, 01:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:31Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız
00:23Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
00:18Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
00:17Napoli, Maradona'yı unutmadı: Stadın önüne heykeli dikildi
00:10PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
DünFransa Cumhurbaşkanı Macron, güçlendirilmiş ikili işbirliği anlaşması imzalamak için İtalya'da
DünPolitico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
DünRus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz
DünRusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
DünSaakaşvili: Milletvekillerinin ziyaretime gelmelerine izin verilmezse tedaviyi reddedeceğim
DünÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt: En büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymaktır
DünRusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
DünAB’ye seyahat edeceklere yeni aşı kuralı
DünMerkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
DünGalatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
DünBelarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
Dün'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'
DünBugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Dün'12 Dev Adam' yenilgiyle başladı