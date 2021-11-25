Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/prof-esin-senol-bir-kadin-akademisyenin-sizden-korkmuyoruz-demesinden-rahatsiz-oluyorlar-1051156179.html
Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar
Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bir kadın... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T20:26+0300
2021-11-25T20:27+0300
akşam postasi
radyo
atilla güner
kadın
genco erkal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051155911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ec3e631881071171ef87224cc6123ad.jpg
Ekonomist Özlem Derici Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7.5 puan ekleyecek
Ekonomist Özlem Derici Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7.5 puan ekleyecek
Twitter’da hakaret kampanyasının hedefi olan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Şenol, “Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar. Ama ben susmayacağım. Bu ülkenin aydınları susmayacak” dedi.Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un açıklamaları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051155911_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_938c7c090b61884582b38c8e8e3da6a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, atilla güner, kadın, genco erkal, аудио

Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar

20:26 25.11.2021 (güncellendi: 20:27 25.11.2021)
AKŞAM POSTASI
Ekonomist Özlem Derici Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7.5 puan ekleyecek
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar. Ama ben susmayacağım" dedi.
Twitter’da hakaret kampanyasının hedefi olan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Şenol, “Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar. Ama ben susmayacağım. Bu ülkenin aydınları susmayacak” dedi.
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un açıklamaları şöyle:
“Bu saldırı çok zavallı bir saldırı, çok organize bir saldırı, başka hiçbir ülkede olmadığı şekilde yapılıyor. Ne zaman hükümete karşı bir şey söyleseniz hedef oluyorsunuz. ‘Yoksul kalıyoruz’ diye sokağa çıkmak isteyenlere emirle uygulanan bir şiddet var. Üniversite eğitim üyesi ve bir anne olarak bu ülkenin gençlerine karşı borcu olan bir insan olarak elbette ki söyleyeceğim. Bana hasta olarak gelen polis arkadaşlara da, “Neden bu şekilde şiddet uyguluyorsunuz? Size emir verilse bile yapmamalısınız” diyorum. Bana 5 dakika hasta bakma emri veriliyor ama ben zamanımı hastaya ayırıyorum ve eve geç gidiyorum. Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar çünkü o kadar alışmışlar ki...”

“Bugün Genco Erkal ifade vermek durumunda kaldı. Bu ülkenin yazarları, aydınları ve akademisyenleri kafalarına vurula vurula susturuldular ama susmayacağız. Buna hazır olsun trol arkadaşlar. Bu durum canı yanmış bir grubun feryat figan önüne gelene toslamasıdır. 'Maaşlı trolüz' diyorlar ama ne hazin ki benim vergilerimle o maaşları alıyor olabilirler.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:25AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir
21:25Diyarbakır’da, 25 Kasım kadın yürüyüşünde ‘tencere tava’ gerginliği
21:17Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı
20:51Avustralya'nın bir bölgesinde kedilere 'sokağa çıkma yasağı'
20:46Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli
20:41Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız
20:35Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk
20:28Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
20:26Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar
20:06Merkez Bankası Başkanı: Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde
20:00‘Sputnik V, Macaristan’da 5 aşı arasında Kovid kaynaklı ölümlere karşı en iyi korumayı gösterdi’
19:51Rusya: Washington, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparmayı sürdürüyor
19:50Erbakan, İYİ Parti liderliğinde ittifak önerdi: 'Millet bizi mevcut hiçbir ittifaka yakıştırmıyor'
19:26Bakan Kurum: Mutluyuz, vatandaşlarımıza daha sağlam, güvenli yuvaları teslim ediyoruz
19:21Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı
19:14Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
19:08MGK: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi
19:07AK Partili Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecektir
19:01CHP'li Özel: İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imza atacağız
18:51Polis eşini öldüren Yasemin Çitil: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı