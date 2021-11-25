Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar

Ekonomist Özlem Derici Şengül: Dolardaki artış kur geçişkenliği nedeniyle enflasyona 7.5 puan ekleyecek
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Twitter’da hakaret kampanyasının hedefi olan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Şenol, “Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar. Ama ben susmayacağım. Bu ülkenin aydınları susmayacak” dedi.Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un açıklamaları şöyle:
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar. Ama ben susmayacağım" dedi.
Twitter’da hakaret kampanyasının hedefi olan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Şenol, “Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar. Ama ben susmayacağım. Bu ülkenin aydınları susmayacak” dedi.
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un açıklamaları şöyle:
“Bu saldırı çok zavallı bir saldırı, çok organize bir saldırı, başka hiçbir ülkede olmadığı şekilde yapılıyor. Ne zaman hükümete karşı bir şey söyleseniz hedef oluyorsunuz. ‘Yoksul kalıyoruz’ diye sokağa çıkmak isteyenlere emirle uygulanan bir şiddet var. Üniversite eğitim üyesi ve bir anne olarak bu ülkenin gençlerine karşı borcu olan bir insan olarak elbette ki söyleyeceğim. Bana hasta olarak gelen polis arkadaşlara da, “Neden bu şekilde şiddet uyguluyorsunuz? Size emir verilse bile yapmamalısınız” diyorum. Bana 5 dakika hasta bakma emri veriliyor ama ben zamanımı hastaya ayırıyorum ve eve geç gidiyorum. Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar çünkü o kadar alışmışlar ki...”
“Bugün Genco Erkal ifade vermek durumunda kaldı. Bu ülkenin yazarları, aydınları ve akademisyenleri kafalarına vurula vurula susturuldular ama susmayacağız. Buna hazır olsun trol arkadaşlar. Bu durum canı yanmış bir grubun feryat figan önüne gelene toslamasıdır. 'Maaşlı trolüz' diyorlar ama ne hazin ki benim vergilerimle o maaşları alıyor olabilirler.”