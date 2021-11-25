Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar

“Bu saldırı çok zavallı bir saldırı, çok organize bir saldırı, başka hiçbir ülkede olmadığı şekilde yapılıyor. Ne zaman hükümete karşı bir şey söyleseniz hedef oluyorsunuz. ‘Yoksul kalıyoruz’ diye sokağa çıkmak isteyenlere emirle uygulanan bir şiddet var. Üniversite eğitim üyesi ve bir anne olarak bu ülkenin gençlerine karşı borcu olan bir insan olarak elbette ki söyleyeceğim. Bana hasta olarak gelen polis arkadaşlara da, “Neden bu şekilde şiddet uyguluyorsunuz? Size emir verilse bile yapmamalısınız” diyorum. Bana 5 dakika hasta bakma emri veriliyor ama ben zamanımı hastaya ayırıyorum ve eve geç gidiyorum. Bir kadın akademisyenin tek başına çıkıp doğruları söylemesinden ya da sizden korkmuyoruz demesinden çok rahatsızlar çünkü o kadar alışmışlar ki...”