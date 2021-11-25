https://tr.sputniknews.com/20211125/putin-rusyanin-kosova-konusundaki-tutumunun-degismedi-1051152548.html

Putin: Rusya'nın Kosova konusundaki tutumu değişmedi

Putin: Rusya'nın Kosova konusundaki tutumu değişmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kosova konusundaki tutumunun değişmediğini ve Belgrad'a desteğini sürdürdüğünü söyledi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T18:06+0300

2021-11-25T18:06+0300

2021-11-25T18:17+0300

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vladimir putin

sırbistan

kosova

açıklama

aleksandr vucic

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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'le Soçi'de bir araya gelen Putin, Kosova sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Putin, "Kosova'da çözümle ilgili olanlar da dahil uluslararası arenadaki çabalarımız ve ortak adımlarımız konusunda, bizim tutumumuzun ilkesel nitelik taşıdığını biliyorsunuz. Tutumumuz, mevcut siyasi konjonktüre tabi değildir" dedi.Sırbistan'ın Kosova'da çözüme yönelik tutumunu desteklediklerini kaydeden Putin, bölgedeki durumun en nihayetinde orada yaşayan insanların çıkarlarına yanıt verecek şekilde gelişeceğini umduğunu belirtti.'Askeri alandaki iş birliğimiz gelişiyor'Putin, Rusya ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin geliştiğini kaydederek, "Düzenli olarak ortak tatbikat düzenliyoruz, askeri kurumlar, savunma bakanlıkları, genelkurmay başkanlıkları arasındaki etkileşimi geliştiriyoruz" dedi.Rusya lideri, askeri alandaki işbirliğinin iki ülkenin yararına olduğunun altını çizdi.'Sırbistan'da Sputnik V aşısı üretiyoruz'Koronavirüsle mücadele alanındaki çalışmalara değinen Putin, Rusya'nın Sırbistan'a Sputnik V aşısı tedarik etmekle kalmadığına, bu ülkede aşının üretimine de başladığına dikkat çekti.Rus lider, bu işbirliğinin hem Sırbistan hem de aşının tedarik edilebileceği çevre ülkeler için son derece önemli olduğunu söyledi.Kosova, Şubat 2008'de tarafsızlığını ilan etmişti17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin arabuluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.Rusya ve Çin, Kosova'yı tanımıyorKosova'nın bağımsızlığını 117 ülke tanımış durumda. Sırbistan, BM Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dâhil değil.Bazı Avrupa ülkeleri de tanımıyorKosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.

https://tr.sputniknews.com/20210930/sirbistan-ve-kosova-sinir-krizinde-anlasti-guclerini-sinirdan-geri-cekiyorlar-1049406729.html

https://tr.sputniknews.com/20211022/kosova-2-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1050094330.html

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rusya, vladimir putin, sırbistan, kosova, açıklama, aleksandr vucic