https://tr.sputniknews.com/20211125/putin-ve-michel-polonya-belarus-sinirindaki-durumu-gorustu-1051127954.html

Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü

Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugünkü telefon görüşmesinde, Polonya-Belarus sınırdaki göçmen krizini değerlendirdi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T02:55+0300

2021-11-25T02:55+0300

2021-11-25T02:55+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

vladimir putin

haberler

charles michel

görüşme

dünya

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, bir dizi güncel uluslararası sorun kapsamlı bir şekilde ele alındı” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle sınırdaki durumla ilgili olarak göçmen krizinin uluslararası insani hukuk temelinde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanırken AB ve Belarus arasında işbirliği sisteminin kurulmasının faydalı olacağı kaydedildi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Belarus’a karşı yaptırım uygulama niyetinin verimsiz olduğunu dile getirdi.Polonya kolluk kuvvetlerinin göçmenlere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığına dikkat çeken Putin, göçmenlere karşı şiddetin engellenmesi ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması amacıyla Michel’in Polonyalı yetkililerle çalışacağı umudunu dile getirdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki çatışma ele alındı. Taraflar, çözüm için Minsk Anlaşması’nın alternatifi olmadığın altını çizdi. Rusya lideri, Ukrayna’nın temas hattında gerilimi artırmaya yönelik provokasyonlarını sürdürmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Putin, Ukrayna’da Rusça konuşan vatandaşlara karşı ayrımcılık politikasına son verilmesi gerektiğini kaydetti.Michel’in isteği üzerine Putin, Karabağ’da barışçıl hayatın kurulması, Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönünde atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Kremlin’in açıklamasında, “Bu konuların, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Ermenistan Başbakanı’nın 26 Kasım günü Soçi’deki görüşmede ele alınması planlanıyor” diye kaydedildi.Putin ve Michel arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca Afganistan ve Libya sorunlarının değerlendirildiği aktarıldı.

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belarus, vladimir putin, haberler, charles michel, görüşme, dünya