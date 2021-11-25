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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/putin-ve-michel-polonya-belarus-sinirindaki-durumu-gorustu-1051127954.html
Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü
Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugünkü telefon görüşmesinde, Polonya-Belarus sınırdaki göçmen krizini değerlendirdi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T02:55+0300
2021-11-25T02:55+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
vladimir putin
haberler
charles michel
görüşme
dünya
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, bir dizi güncel uluslararası sorun kapsamlı bir şekilde ele alındı” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle sınırdaki durumla ilgili olarak göçmen krizinin uluslararası insani hukuk temelinde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanırken AB ve Belarus arasında işbirliği sisteminin kurulmasının faydalı olacağı kaydedildi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Belarus’a karşı yaptırım uygulama niyetinin verimsiz olduğunu dile getirdi.Polonya kolluk kuvvetlerinin göçmenlere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığına dikkat çeken Putin, göçmenlere karşı şiddetin engellenmesi ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması amacıyla Michel’in Polonyalı yetkililerle çalışacağı umudunu dile getirdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki çatışma ele alındı. Taraflar, çözüm için Minsk Anlaşması’nın alternatifi olmadığın altını çizdi. Rusya lideri, Ukrayna’nın temas hattında gerilimi artırmaya yönelik provokasyonlarını sürdürmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Putin, Ukrayna’da Rusça konuşan vatandaşlara karşı ayrımcılık politikasına son verilmesi gerektiğini kaydetti.Michel’in isteği üzerine Putin, Karabağ’da barışçıl hayatın kurulması, Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönünde atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Kremlin’in açıklamasında, “Bu konuların, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Ermenistan Başbakanı’nın 26 Kasım günü Soçi’deki görüşmede ele alınması planlanıyor” diye kaydedildi.Putin ve Michel arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca Afganistan ve Libya sorunlarının değerlendirildiği aktarıldı.
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belarus, vladimir putin, haberler, charles michel, görüşme, dünya

Putin ve Michel, Polonya-Belarus sınırındaki durumu görüştü

02:55 25.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPELPolonya- Belarus sınırındaki göçmenler
Polonya- Belarus sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugünkü telefon görüşmesinde, Polonya-Belarus sınırdaki göçmen krizini değerlendirdi. Taraflar, krizin uluslararası insani hukuk temelinde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, bir dizi güncel uluslararası sorun kapsamlı bir şekilde ele alındı” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle sınırdaki durumla ilgili olarak göçmen krizinin uluslararası insani hukuk temelinde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanırken AB ve Belarus arasında işbirliği sisteminin kurulmasının faydalı olacağı kaydedildi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Belarus’a karşı yaptırım uygulama niyetinin verimsiz olduğunu dile getirdi.
Polonya kolluk kuvvetlerinin göçmenlere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığına dikkat çeken Putin, göçmenlere karşı şiddetin engellenmesi ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması amacıyla Michel’in Polonyalı yetkililerle çalışacağı umudunu dile getirdi.
Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki çatışma ele alındı. Taraflar, çözüm için Minsk Anlaşması’nın alternatifi olmadığın altını çizdi. Rusya lideri, Ukrayna’nın temas hattında gerilimi artırmaya yönelik provokasyonlarını sürdürmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Putin, Ukrayna’da Rusça konuşan vatandaşlara karşı ayrımcılık politikasına son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Michel’in isteği üzerine Putin, Karabağ’da barışçıl hayatın kurulması, Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönünde atılan adımlarla ilgili bilgi verdi. Kremlin’in açıklamasında, “Bu konuların, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Ermenistan Başbakanı’nın 26 Kasım günü Soçi’deki görüşmede ele alınması planlanıyor” diye kaydedildi.
Putin ve Michel arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca Afganistan ve Libya sorunlarının değerlendirildiği aktarıldı.
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