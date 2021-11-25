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Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti
Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti
Rusya, Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Falcon 9 roketine ait parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yaklaşık 5 kilometre... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:07+0300
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rusya
falcon 9
yaşam
elon musk
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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Roscosmos uzmanlarının verilerine göre Falcon 9 roketine ait bir parça Moskova saatiyle 07.18'de UUİ'ye 5 kilometrenin üzerinde bir mesafeden geçti" dendi.Parçanın 2019 yılında fırlatılan bir rokete ait olduğunu belirten Roscosmos, parçanın UUİ'nin uçuşu için herhangi bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da UUİ'nin birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-yorungedeki-uzay-copunu-fuzeyle-imha-ettigini-dogruladi-abdyi-iki-yuzlulukle-sucladi-1050857009.html
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rusya, falcon 9, elon musk, roscosmos

Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti

16:07 25.11.2021 (güncellendi: 16:08 25.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/Christina H KochDragon yük gemisini taşıyan Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı. Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşıyor.
Dragon yük gemisini taşıyan Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı. Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/Christina H Koch
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Rusya, Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Falcon 9 roketine ait parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yaklaşık 5 kilometre yakınından geçtiğini belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Roscosmos uzmanlarının verilerine göre Falcon 9 roketine ait bir parça Moskova saatiyle 07.18'de UUİ'ye 5 kilometrenin üzerinde bir mesafeden geçti" dendi.
Parçanın 2019 yılında fırlatılan bir rokete ait olduğunu belirten Roscosmos, parçanın UUİ'nin uçuşu için herhangi bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.
ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da UUİ'nin birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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