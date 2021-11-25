https://tr.sputniknews.com/20211125/roscosmos-muskin-falcon-9-roketine-ait-bir-parca-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yakinindan-gecti-1051147766.html

Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti

Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti

Rusya, Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Falcon 9 roketine ait parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yaklaşık 5 kilometre... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T16:07+0300

2021-11-25T16:07+0300

2021-11-25T16:08+0300

rusya

falcon 9

yaşam

elon musk

roscosmos

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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Roscosmos uzmanlarının verilerine göre Falcon 9 roketine ait bir parça Moskova saatiyle 07.18'de UUİ'ye 5 kilometrenin üzerinde bir mesafeden geçti" dendi.Parçanın 2019 yılında fırlatılan bir rokete ait olduğunu belirten Roscosmos, parçanın UUİ'nin uçuşu için herhangi bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.ABD, Houston'daki Misyon Kontrol Merkezi, 15 Kasım'da UUİ'nin birkaç kez uzay çöpüne yaklaştığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-yorungedeki-uzay-copunu-fuzeyle-imha-ettigini-dogruladi-abdyi-iki-yuzlulukle-sucladi-1050857009.html

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