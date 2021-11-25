https://tr.sputniknews.com/20211125/rus-savas-ucaklari-karadeniz-uzerinde-egitim-ucusu-gerceklestirdi-1051127593.html
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Şefi Aleksey Rulev, Güney Askeri Bölgesi'ne ait Su-27SM3 ve Su-30M2 uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T02:05+0300
2021-11-25T02:05+0300
2021-11-25T02:05+0300
savunma
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nato
su-30
karadeniz
su-27
savaş uçağı
rusya karadeniz filosu
uçuş
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ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri hareketliliği giderek artarken Rusya ordusu, bölgede olası bir provokasyonu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Bu bağlamda Su-27SM3 ve Su-30M2 uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını belirten Rulev, "Pilotlar, sözde düşmanın havadan askeri donanma üssüne yönelik saldırısını püskürtmeye ve düşmanın gemilerini havadan karşılık vermeye yönelik talim yaptı" dedi.Rulev, eğitime katılan pilotların su üstü hedeflere ateş açılması sırasında koordinasyonu, zorlu pilotajın ifası, önleme ve saldırıyla ilgili taktik metotları ve radar araçlarına karşı koyma konularında pekiştirici çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Rulev, eğitime Su-27SM3 ve Su-30M2 uçakları ve yaklaşık 10 kişilik mürettebat ile 'Vasiliy Bıkov' devriye gemisi, 'Kasimov' ve 'Eysk' küçük denizaltısavar gemilerinin katıldığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211120/stoltenbergden-abdnin-nukleer-silahini-dogu-avrupaya-yerlestirme-tehdidi-1050992248.html
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rusya, nato, su-30, karadeniz, su-27, savaş uçağı, rusya karadeniz filosu, uçuş
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Şefi Aleksey Rulev, Güney Askeri Bölgesi'ne ait Su-27SM3 ve Su-30M2 uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri hareketliliği giderek artarken Rusya ordusu, bölgede olası bir provokasyonu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda Su-27SM3 ve Su-30M2 uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını belirten Rulev, "Pilotlar, sözde düşmanın havadan askeri donanma üssüne yönelik saldırısını püskürtmeye ve düşmanın gemilerini havadan karşılık vermeye yönelik talim yaptı" dedi.
Rulev, eğitime katılan pilotların su üstü hedeflere ateş açılması sırasında koordinasyonu, zorlu pilotajın ifası, önleme ve saldırıyla ilgili taktik metotları ve radar araçlarına karşı koyma konularında pekiştirici çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Rulev, eğitime Su-27SM3 ve Su-30M2 uçakları ve yaklaşık 10 kişilik mürettebat ile 'Vasiliy Bıkov' devriye gemisi, 'Kasimov' ve 'Eysk' küçük denizaltısavar gemilerinin katıldığını ekledi.