https://tr.sputniknews.com/20211125/rus-uzman-gurcistandaki-siyasi-kriz-cozulene-kadar-33-formatinda-ilerleme-olmaz-1051160311.html

Rus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz

Rus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz

Gürcistan'ın Güney Kafkasya için planlanan 3+3 formatındaki diyalog mekanizmasına katılmanın şu anda gündemlerinde olmadığını açıklamasını değerlendiren Rus... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:27+0300

2021-11-25T23:27+0300

2021-11-25T23:27+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kafkasya ve Bölgesel Güvenlik Sorunları Merkezi'nden Doç. Nikolay Silayev, Tiflis'ten gelen açıklama ışığında Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatı' kurulmasının perspektifini yorumladı.Silayev, "Bugün Gürcistan'ın dış politikası, bu politikanın Batı tarafından, yani AB ve ABD tarafından her yönüyle desteklenmesi üzerine kurulu. Gürcistan, Rusya, Türkiye ve İran'ın katıldığı 3+3 formatına girerse Batı ile bağlarının zayıflayacağından korkuyor. Bunun, Batılı ortaklarının ona daha az ilgi göstermesi için bir gerekçe olacağından korkuyor" dedi.Gürcistan'ın Rusya ve Türkiye'yle doğrudan diyalog kurmaktan çekindiğini belirten Silayev, bu nedenlerden dolayı Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmayacağı öngörüsünde bulundu.Rus uzman, "Daimi siyasi kriz koşullarında Gürcistan, Batılı ülkelerin katılımı olmadan Rusya ve Türkiye gibi aktörlerle konuşmaktan çekiniyor. Bugün tek bir Gürcü yönetici, örneğin 'Rusya yanlısı' olmak gibi bazı siyasi suçlamalarla karşı karşıya kalmaktan korktuğu için, halihazırda yerleşik kalıplara uyanlar dışında, hiçbir önemli dış politika kararı alamaz. Bu nedenle Gürcistan'da dış politikadaki bazı süreçler, iç siyasi kriz sonlanana dek askıa alındı. Krizin ne zaman biteceği ise bilinmiyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Rus mevkidaşı Andrey Rudenko, geçen hafta İstanbul'daki görüşme sırasında Güney Kafkasya için en kısa sürede 3+3 formatında mekanizma kurulmasının güncelliğini koruduğunu belirtmişti.3+3 müzakere formatı, paydaş ülkeler arasında bir süredir istişare ediliyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce bu konuyu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ele almıştı.Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, kafkasya, gürcistan, tiflis