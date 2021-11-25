https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-ermenistan-turkiye-ile-iliskilerde-arabulucu-olmamizi-istedi--1051144494.html
Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi
Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediğini doğruladığını, kendilerinin de bu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:57+0300
2021-11-25T14:57+0300
2021-11-25T14:58+0300
rusya
ermenistan
türkiye
mariya zaharova
arabulucu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”
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Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi
14:57 25.11.2021 (güncellendi: 14:58 25.11.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediğini doğruladığını, kendilerinin de bu konuda yardıma hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."
Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”