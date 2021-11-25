https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-ermenistan-turkiye-ile-iliskilerde-arabulucu-olmamizi-istedi--1051144494.html

Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerde Rusya'nın arabulucu olmasını istediğini doğruladığını, kendilerinin de bu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:57+0300

2021-11-25T14:57+0300

2021-11-25T14:58+0300

rusya

ermenistan

türkiye

mariya zaharova

arabulucu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Ermenistan'ın Erivan ile Ankara arasında arabuluculuk için yardım talebinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Rusya, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için bu sürece ilgi duyuyor ve çaba sarf ediyor."Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bu konuda ileride de her türlü yardıma hazır. Kanaatimizce bu sürecin başlatılması, şüphesiz bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak.”

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rusya, ermenistan, türkiye, mariya zaharova, arabulucu