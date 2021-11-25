https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-suriyedeki-militanlar-provokasyonlar-icin-kimyasal-madde-stogu-yapti-1051160163.html
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki Nusra Cephesi militanlarının, Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T23:21+0300
2021-11-25T23:21+0300
2021-11-25T23:21+0300
dünya
suriye
nusra cephesi
idlib
provokasyon
kimyasal saldırı
vadim kulit
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullandı.Kulit, "Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/rusya-suriyede-militanlarin-saldirisinda-4-suriye-ordusu-askeri-hayatini-kaybetti-1051048684.html
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suriye, nusra cephesi, idlib, provokasyon, kimyasal saldırı, vadim kulit
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki Nusra Cephesi militanlarının, Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla toksik madde stokladığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.
Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullandı.
Kulit, "Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.