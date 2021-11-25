Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-suriyedeki-militanlar-provokasyonlar-icin-kimyasal-madde-stogu-yapti-1051160163.html
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki Nusra Cephesi militanlarının, Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T23:21+0300
2021-11-25T23:21+0300
dünya
suriye
nusra cephesi
idlib
provokasyon
kimyasal saldırı
vadim kulit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103310/58/1033105872_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_d240dd535d7dfdebd9bd1097d2b003a2.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullandı.Kulit, "Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/rusya-suriyede-militanlarin-saldirisinda-4-suriye-ordusu-askeri-hayatini-kaybetti-1051048684.html
suriye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103310/58/1033105872_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_a53a51ec8a7fea91d2616dc4d42fcb1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, nusra cephesi, idlib, provokasyon, kimyasal saldırı, vadim kulit

Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı

23:21 25.11.2021
© REUTERSDuma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu
Duma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS
Abone ol
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki Nusra Cephesi militanlarının, Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla toksik madde stokladığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.
Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullandı.
Kulit, "Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.
Amerikalıların İdlib’e girme planları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
DÜNYA
Rusya: Suriye'de militanların saldırısında 4 Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti
22 Kasım, 22:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:31Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız
00:23Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
00:18Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
00:17Napoli, Maradona'yı unutmadı: Stadın önüne heykeli dikildi
00:10PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
DünFransa Cumhurbaşkanı Macron, güçlendirilmiş ikili işbirliği anlaşması imzalamak için İtalya'da
DünPolitico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
DünRus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz
DünRusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
DünSaakaşvili: Milletvekillerinin ziyaretime gelmelerine izin verilmezse tedaviyi reddedeceğim
DünÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt: En büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymaktır
DünRusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
DünAB’ye seyahat edeceklere yeni aşı kuralı
DünMerkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
DünGalatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
DünBelarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
Dün'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'
DünBugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Dün'12 Dev Adam' yenilgiyle başladı