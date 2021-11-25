https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-uzaya-yeni-askeri-uydu-gonderdi-1051143711.html

Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi

Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden yörüngeye askeri uydu gönderildiğini duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:43+0300

2021-11-25T14:43+0300

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rusya savunma bakanlığı

uydu

yaşam

uzay

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde Soyuz 2.1B uzay aracı ile yörüngeye askeri uydu gönderildi. Uydu başarıyla yörüngeye ulaştı.Askeri uyduya 'Cosmos-2552' sıra numarasının verildiğini belirten bakanlık, uyduyla telemetrik iletişim kurulduğunu ve uydudaki sistemlerin sorunsuz olarak çalıştığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/rusyada-uydular-icin-radyasyon-kalkani-test-edildi-1050720954.html

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rusya savunma bakanlığı, uydu, uzay