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https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-uzaya-yeni-askeri-uydu-gonderdi-1051143711.html
Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi
Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden yörüngeye askeri uydu gönderildiğini duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:43+0300
2021-11-25T14:43+0300
2021-11-25T14:48+0300
rusya savunma bakanlığı
uydu
yaşam
uzay
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde Soyuz 2.1B uzay aracı ile yörüngeye askeri uydu gönderildi. Uydu başarıyla yörüngeye ulaştı.Askeri uyduya 'Cosmos-2552' sıra numarasının verildiğini belirten bakanlık, uyduyla telemetrik iletişim kurulduğunu ve uydudaki sistemlerin sorunsuz olarak çalıştığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/rusyada-uydular-icin-radyasyon-kalkani-test-edildi-1050720954.html
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rusya savunma bakanlığı, uydu, uzay
Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi 14:43 25.11.2021 (güncellendi: 14:48 25.11.2021)
Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden yörüngeye askeri uydu gönderildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde
Soyuz 2.1B uzay aracı ile yörüngeye askeri uydu gönderildi. Uydu başarıyla yörüngeye ulaştı.
Askeri uyduya 'Cosmos-2552' sıra numarasının verildiğini belirten bakanlık, uyduyla telemetrik iletişim kurulduğunu ve uydudaki sistemlerin sorunsuz olarak çalıştığını bildirdi.