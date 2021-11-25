Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi devam ederken Rusya ve Belarus, ortak hava devriyesi düzenledi.



Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Belarus ortak taktik grubu, çok fonksiyonlu Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında ortak devriye gerçekleştirdi.



İki ülke, nöbetçi hava savunma birliklerinin kapsamını genişletme ve ortak hava devriyelerini sürdürme kararı aldı.