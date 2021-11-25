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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-ve-belarusa-ait-savas-ucaklari-belarus-sinir-hatti-boyunca-ortak-devriye-gerceklestirdi-1051154490.html
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Belarus ordularının, Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un sınırları üzerindeki hava sahasında ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T19:14+0300
2021-11-25T19:14+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
göçmen
devriye
savaş uçağı
rus savaş uçağı
ortak devriye
sınır devriye birlikleri
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Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi devam ederken Rusya ve Belarus, ortak hava devriyesi düzenledi.Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Belarus ortak taktik grubu, çok fonksiyonlu Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında ortak devriye gerçekleştirdi.İki ülke, nöbetçi hava savunma birliklerinin kapsamını genişletme ve ortak hava devriyelerini sürdürme kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html
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rusya, polonya, belarus, göçmen, devriye, savaş uçağı, rus savaş uçağı, ortak devriye, sınır devriye birlikleri

Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi

19:14 25.11.2021
© Sputnik / Максим БлиновSu-30 savaş uçağı
Su-30 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya ve Belarus ordularının, Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un sınırları üzerindeki hava sahasında ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi devam ederken Rusya ve Belarus, ortak hava devriyesi düzenledi.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Belarus ortak taktik grubu, çok fonksiyonlu Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında ortak devriye gerçekleştirdi.

İki ülke, nöbetçi hava savunma birliklerinin kapsamını genişletme ve ortak hava devriyelerini sürdürme kararı aldı.
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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