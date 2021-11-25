https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-ve-belarusa-ait-savas-ucaklari-belarus-sinir-hatti-boyunca-ortak-devriye-gerceklestirdi-1051154490.html
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Belarus ordularının, Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un sınırları üzerindeki hava sahasında ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T19:14+0300
2021-11-25T19:14+0300
2021-11-25T19:14+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
göçmen
devriye
savaş uçağı
rus savaş uçağı
ortak devriye
sınır devriye birlikleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050701332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af9bd3c8f637dba93e188b626a8ef3ec.jpg
Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi devam ederken Rusya ve Belarus, ortak hava devriyesi düzenledi.Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Belarus ortak taktik grubu, çok fonksiyonlu Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında ortak devriye gerçekleştirdi.İki ülke, nöbetçi hava savunma birliklerinin kapsamını genişletme ve ortak hava devriyelerini sürdürme kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html
rusya
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050701332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2abdbc17b4a4982edde85f523ba42b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, polonya, belarus, göçmen, devriye, savaş uçağı, rus savaş uçağı, ortak devriye, sınır devriye birlikleri
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
Rusya ve Belarus ordularının, Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un sınırları üzerindeki hava sahasında ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi devam ederken Rusya ve Belarus, ortak hava devriyesi düzenledi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Belarus ortak taktik grubu, çok fonksiyonlu Su-30SM avcı uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında ortak devriye gerçekleştirdi.
İki ülke, nöbetçi hava savunma birliklerinin kapsamını genişletme ve ortak hava devriyelerini sürdürme kararı aldı.