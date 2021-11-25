https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-washington-siyasetle-ilgisi-olmayan-alanlarla-baglarini-koparmayi-surduruyor-1051155635.html

Rusya: Washington, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparmayı sürdürüyor

Rusya: Washington, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparmayı sürdürüyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nü (MFTI) 'ihracat kısıtlamaları' listesine... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T19:51+0300

2021-11-25T19:51+0300

2021-11-25T19:51+0300

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Konuya ilişkin Facebook’tan açıklamada bulunan Antonov, “ABD yönetimi, siyasetle hiç bir ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparma çizgisini sürdürüyor. MFTI'nin nihai tüketici için askeri amaçlı ürünler ürettiği iddiası inandırıcı değil” ifadelerini kullandı.MFTI'nin askeri-savunma sanayisine teknik uzmanlar yetiştirdiğini anımsatan Antonov, bu gerçeğin ABD'nin ulusal güvenliğini nasıl tehdit ettiği konusunun pek anlaşılmadığına vurgu yaparak, her yeni kısıtlamanın ikili ilişkileri normalleştirmede kaçırılan bir fırsat olduğunu belirtti.Daha önce ABD Ticaret Bakanlığı, MFTI’yi Washington'a göre, 'nihai tüketici için askeri amaçlı ürünler üreten’ kuruluşlar listesine dahil etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210920/antonov-abd-disisleri-mustesari-nulandin-olasi-rusya-ziyaretini-degerlendirdi-vize-verilmedi-1049053956.html

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abd, rusya, washington, anatoliy antonov, ikili ilişki, açıklama, ilişki