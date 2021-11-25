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Rusya'da madende yangın: 1 ölü, 45 yaralı
Rusya'da madende yangın: 1 ölü, 45 yaralı
Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde çıkan yangında 1 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
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rusya
yangın
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Kemerovo bölgesindeki Belovo kentinde bulunan Listvyajnaya madeninde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölge yönetiminin Telegram’dan yaptığı açıklamaya göre, yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 45 kişi de yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Acil Durumlar Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre madende 285 kişi vardı. 48 kişi hala madenin içinde, diğerleri ise tahliye edildi. Maden ülkenin en büyük üç kömür üreticisinden biri olan SDS-Ugol holdingine ait. Şirket, ölen kişinin ailesine destek sunacak.
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rusya, yangın, maden

Rusya'da madende yangın: 1 ölü, 45 yaralı

10:28 25.11.2021 (güncellendi: 10:29 25.11.2021)
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Rusya - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde çıkan yangında 1 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Kemerovo bölgesindeki Belovo kentinde bulunan Listvyajnaya madeninde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Bölge yönetiminin Telegram’dan yaptığı açıklamaya göre, yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 45 kişi de yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Acil Durumlar Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre madende 285 kişi vardı. 48 kişi hala madenin içinde, diğerleri ise tahliye edildi.
Maden ülkenin en büyük üç kömür üreticisinden biri olan SDS-Ugol holdingine ait. Şirket, ölen kişinin ailesine destek sunacak.
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