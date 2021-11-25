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Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T23:10+0300
2021-11-25T23:10+0300
dünya
rusya
maden
kemerovo
patlama
can kaybı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210603/rusyada-altin-madeninde-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1044649216.html
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rusya, maden, kemerovo, patlama, can kaybı

Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

23:10 25.11.2021
© Sputnik / Александр ПатринRusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Александр Патрин
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Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.
Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.
Rusya- Maden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2021
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Rusya'da altın madeninde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
3 Haziran , 13:33
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