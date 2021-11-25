Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.
Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.
Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.