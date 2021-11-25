https://tr.sputniknews.com/20211125/rusyada-meydana-gelen-maden-kazasinda-can-kaybi-52ye-yukseldi-1051159651.html

Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:10+0300

2021-11-25T23:10+0300

2021-11-25T23:10+0300

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kemerovo

patlama

can kaybı

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210603/rusyada-altin-madeninde-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1044649216.html

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