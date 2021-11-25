Rusya’nın UUİ için ürettiği son modül uzaya gönderildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), UUİ için geliştirilen ve ‘Priçal’ adını alan modülün Progress M-UM kargo aracıyla uzaya gönderildiğini açıkladı. Kargo aracının Dünya yörüngesine çıktığı belirtildi.‘Priçal’, Rusya’nın, UUİ’nın Rus bölümüne katacağı son modül olma özelliğini taşıyor.Modülü taşıyan kargo aracı bugün Soyuz-2.1b roketiyle Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Priçal’ın UUİ’ye uçuşu 2 gün sürecek.UUİ’ye ayrıca aralarında farklı ekipman, malzemelerin, araçların ve gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 700 kilogram yük ulaştırılacak.‘Priçal’ modülü, insanlı uzay araçlarının, kargo araçlarının ve diğer modüllerin kenetlenebileceği 5 ayrı kapıya sahip.
Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) için ürettiği yeni modülü taşıyan Progress M-UM kargo aracı Dünya yörüngesine çıkarıldı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), UUİ için geliştirilen ve ‘Priçal’ adını alan modülün Progress M-UM kargo aracıyla uzaya gönderildiğini açıkladı. Kargo aracının Dünya yörüngesine çıktığı belirtildi.
‘Priçal’, Rusya’nın, UUİ’nın Rus bölümüne katacağı son modül olma özelliğini taşıyor.
Modülü taşıyan kargo aracı bugün Soyuz-2.1b roketiyle Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Priçal’ın UUİ’ye uçuşu 2 gün sürecek.
UUİ’ye ayrıca aralarında farklı ekipman, malzemelerin, araçların ve gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 700 kilogram yük ulaştırılacak.
‘Priçal’ modülü, insanlı uzay araçlarının, kargo araçlarının ve diğer modüllerin kenetlenebileceği 5 ayrı kapıya sahip.