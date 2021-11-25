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Rusya’nın UUİ için ürettiği son modül uzaya gönderildi
Rusya’nın UUİ için ürettiği son modül uzaya gönderildi
Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) için ürettiği yeni modülü taşıyan Progress M-UM kargo aracı Dünya yörüngesine çıkarıldı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T02:19+0300
2021-11-25T02:19+0300
dünya
uzay
rusya federal uzay ajansı roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), UUİ için geliştirilen ve ‘Priçal’ adını alan modülün Progress M-UM kargo aracıyla uzaya gönderildiğini açıkladı. Kargo aracının Dünya yörüngesine çıktığı belirtildi.‘Priçal’, Rusya’nın, UUİ’nın Rus bölümüne katacağı son modül olma özelliğini taşıyor.Modülü taşıyan kargo aracı bugün Soyuz-2.1b roketiyle Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Priçal’ın UUİ’ye uçuşu 2 gün sürecek.UUİ’ye ayrıca aralarında farklı ekipman, malzemelerin, araçların ve gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 700 kilogram yük ulaştırılacak.‘Priçal’ modülü, insanlı uzay araçlarının, kargo araçlarının ve diğer modüllerin kenetlenebileceği 5 ayrı kapıya sahip.
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uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos

Rusya’nın UUİ için ürettiği son modül uzaya gönderildi

02:19 25.11.2021
© AFP 2021 / NASAUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / NASA
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Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) için ürettiği yeni modülü taşıyan Progress M-UM kargo aracı Dünya yörüngesine çıkarıldı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), UUİ için geliştirilen ve ‘Priçal’ adını alan modülün Progress M-UM kargo aracıyla uzaya gönderildiğini açıkladı. Kargo aracının Dünya yörüngesine çıktığı belirtildi.
‘Priçal’, Rusya’nın, UUİ’nın Rus bölümüne katacağı son modül olma özelliğini taşıyor.
Modülü taşıyan kargo aracı bugün Soyuz-2.1b roketiyle Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Priçal’ın UUİ’ye uçuşu 2 gün sürecek.
UUİ’ye ayrıca aralarında farklı ekipman, malzemelerin, araçların ve gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 700 kilogram yük ulaştırılacak.
Priçal’ modülü, insanlı uzay araçlarının, kargo araçlarının ve diğer modüllerin kenetlenebileceği 5 ayrı kapıya sahip.
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