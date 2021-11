Samsunspor’dan kadına şiddetle mücadele çıkışı

https://tr.sputniknews.com/20211125/samsunspordan-kadina-siddetle-mucadele-cikisi-1051146716.html

Samsunspor, ‘dünyanın en ağır forması’ sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde ‘kadına şiddete hayır’ yazan yeni formasını duyurdu. Forma satış... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle Yılport Samsunspor, ‘dünyanın en ağır forması’ sloganıyla hazırlanan yeni formasını duyurdu. Üzerinde 15 farklı dilde ‘kadına şiddete hayır’ yazan forma projesi Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı ve aynı zamanda Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’nın Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım’ın desteğiyle yürütüldü.Yıldırım, kampanyaya ilişkin “Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğun paylaşılması gerektiği inancından yola çıktık. Dünyanın en ağır formasını hem kulübümüz hem de taraftarlarla buluşturup, şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık” dedi.Kadın cinayetlerinin artık dünyanın dört bir yanında bireysel bir problem olmaktan çıkıp toplumsal bir krize dönüştüğüne vurgu yapan Yıldırım “Bunu geçtiğimiz yıllarda global platformlarda ilgi gören birçok viral kampanyada bizzat deneyimledim. Dünya starlarından uluslararası medya kuruluşlarına, global şirketlerden kamusal platformlara kadar uzanan geniş bir yelpazede ‘kadına şiddete hayır’ diye bağırmalıyız. İşe stadyumlardan başlıyoruz. Mor formalarımız ve üzerinde yazan ‘kadına şiddete hayır’ mesajıyla farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Kadınlara savunma sporu öğretmeye başlayacağız’Yıldırım, vakfın kadına karşı şiddetle mücadelesinin stadyumlardan sonra şehirlere, sokaklara da taşınacağını belirterek, “Bu amaçla 25 Kasım’dan itibaren kadınlara bireysel savunma sporu öğreteceğimiz derslere başlıyoruz. Kadınların herhangi bir şiddet anında ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Onlara öz savunma yollarını göstereceğiz. Her güzel şey gibi bunun da ilk adımını Samsun’dan atıyoruz. Ardından İstanbul ve diğer illerde de bu dersler sürecek. Yüzbinlerce kadına bu eğitimlerle dokunmayı amaçlıyoruz” dedi.Kadın taraftarlar ücretsiz misafir edilecekSamsunspor, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel olarak Passolig gişesinde ücretsiz bilet yükleten tüm kadın taraftarlarını 27 Kasım tarihinde oynanacak Yılport Samsunspor-Adanaspor maçında misafir edecek.2020’de 87 bin kadın öldürüldü25 kasım tarihi 1999’dan bu yana, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, sadece 2020’de dünya genelinde tam 87 bin kadın öldürüldü. Dünya Bankası tahminlerine göre ise dünyada 1 milyar kadın, erkek şiddetine karşı savunmasız durumda. Türkiye’de ise bu yılın sadece ilk yarısında 130’u aşkın kadın cinayeti işlendi.

