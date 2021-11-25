https://tr.sputniknews.com/20211125/selvi-erdogani-dolar-kuru-uzerinden-tasfiye-etmek-isteyenlere-gecit-vermememiz-gerekiyor-1051131268.html

Selvi: Erdoğan'ı dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlere geçit vermememiz gerekiyor

Selvi: Erdoğan'ı dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlere geçit vermememiz gerekiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın bu ülke için yapacağı çok daha büyük hizmetler var. Onu dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlerin kurduğu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T09:30+0300

2021-11-25T09:30+0300

2021-11-25T09:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

dolar

ekonomik kriz

cumhurbaşkanı

abdulkadir selvi

dolar/tl

2001 ekonomik krizi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, döviz kurundaki dalgalanma ve son dönemdeki ekonomik durumu '2001 krizi ile karşılaştırmanın yanlış olacağını' belirtti ve "Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı Sezer ile Başbakan Ecevit arasında MGK’da yaşanan siyasi kriz kısa süre içinde ekonomik krize dönüştü. Bugün siyasi istikrar diye bir sorun yok. Yaşanan bir siyasi krizden söz etmek mümkün değil. Ama bu dönemin de üzerinde durulmaya değer işaretleri var. Bugün yaşananlarda belirsizliğin etkisi büyük olduğu için, piyasa yönünü bulmakta zorlanıyor. Belirsizlik, manipülasyona uygun bir zemin hazırlıyor. O nedenle yapılacak ilk iş, piyasalara güven vermekten geçiyor. İlginin odağında ekonomi yönetiminin olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Tabii işin özü, doğru ekonomik önlemlerin etkin bir şekilde devreye sokulması gerekiyor" dedi.'Yaşananları yok sayamayız'AK Parti’nin rakibinin “Ekonomi Partisi” olduğunu ifade eden Abdulkadir Selvi sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Başka Erdoğan yok'Yaşananların çözümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu savunan Selvi şunları dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-bae-ile-is-birliginin-gelistirilmesi-planlaniyor-1051131069.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, dolar, ekonomik kriz, cumhurbaşkanı, abdulkadir selvi, dolar/tl, 2001 ekonomik krizi