Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211125/sosyal-medyada-canli-yayindayken-kazayi-goruntuledi-1051138051.html
Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi
Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi
Mersin'de bir sürücü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada, bir kazaya şahit oldu. Bir aracın takla attığı kaza, cep telefonundan canlı olarak yayınlandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:51+0300
2021-11-25T12:51+0300
2021-11-25T12:51+0300
yaşam
türkiye
mersin
sosyal medya
trafik kazası
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051137937_0:170:554:482_1920x0_80_0_0_db9e62525c5740691539888762a16209.jpg
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü, araba kullandığı esnada, internet üzerinden canlı yayın yapıyordu.O sırada önünde bulunan araçlardan biri takla atarak önüne yuvarlandı. Canlı yapan sürücü, kazanın ardından aracından inerek takla atan otomobilin yanına gitti.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051137937_0:66:554:482_1920x0_80_0_0_b0df960e06eb1bbc024205d21e483c2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mersin, sosyal medya, trafik kazası, otomobil
Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi
Mersin'de bir sürücü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada, bir kazaya şahit oldu. Bir aracın takla attığı kaza, cep telefonundan canlı olarak yayınlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü, araba kullandığı esnada, internet üzerinden canlı yayın yapıyordu.
O sırada önünde bulunan araçlardan biri takla atarak önüne yuvarlandı. Canlı yapan sürücü, kazanın ardından aracından inerek takla atan otomobilin yanına gitti.
Çevredekilerin ihbarıyla
kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.