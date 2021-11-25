https://tr.sputniknews.com/20211125/sosyal-medyada-canli-yayindayken-kazayi-goruntuledi-1051138051.html

Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi

Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi

Mersin'de bir sürücü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada, bir kazaya şahit oldu. Bir aracın takla attığı kaza, cep telefonundan canlı olarak yayınlandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

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trafik kazası

otomobil

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü, araba kullandığı esnada, internet üzerinden canlı yayın yapıyordu.O sırada önünde bulunan araçlardan biri takla atarak önüne yuvarlandı. Canlı yapan sürücü, kazanın ardından aracından inerek takla atan otomobilin yanına gitti.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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türkiye, mersin, sosyal medya, trafik kazası, otomobil