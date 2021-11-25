Sputnik M aşısı gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık sağladı

Aşı ile ilgili kullanım talimatına göre, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısı, yapılan testler sırasında gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık oluşturdu.Aşının uygulanmasına engel durumlar arasında şiddetli alerjik reaksiyonlar, akut bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar yer alıyor. Aşının ayrıca otoimmun hastalıklar ve habis sinir kılıfı tümörleri durumlarında da risk oluşturabileceği belirtiliyor. Aşı uygulamalarından sonra olağan olan yan etkiler ilk 1-2 gün gözlemleniyor ve bunlar sonrasındaki 3 gün içinde geçiyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söylemişti.
Rusya’da 12-17 yaşlarındaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen ve dün tescil edilen Sputnik M koronavirüs aşısı klinik testlerde gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık gelişmesini sağladı.
Aşı ile ilgili kullanım talimatına göre, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısı, yapılan testler sırasında gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık oluşturdu.
Aşının uygulanmasına engel durumlar arasında şiddetli alerjik reaksiyonlar, akut bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar yer alıyor. Aşının ayrıca otoimmun hastalıklar ve habis sinir kılıfı tümörleri durumlarında da risk oluşturabileceği belirtiliyor.
Aşı uygulamalarından sonra olağan olan yan etkiler ilk 1-2 gün gözlemleniyor ve bunlar sonrasındaki 3 gün içinde geçiyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, federal yasalara uygun olarak önleyici aşıların 15 yaş altı çocuklara ebeveynlerden birinin izniyle, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapıldığını söylemişti.