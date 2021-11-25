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‘Sputnik V, Macaristan’da 5 aşı arasında Kovid kaynaklı ölümlere karşı en iyi korumayı gösterdi’
‘Sputnik V, Macaristan’da 5 aşı arasında Kovid kaynaklı ölümlere karşı en iyi korumayı gösterdi’
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Macaristan'da aşılanan 3.7 milyon kişi ile ilgili verilere göre diğer 5 aşı arasında... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-25T20:00+0300
koronavirüs
rusya
macaristan
aşı
kovid-19
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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RDIF’in açıklamasında, Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Macaristan'da aşılanan 3.7 milyon kişi ile ilgili verilere göre diğer 5 aşı arasında koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı en iyi etkinliği gösterdiği belirtildi.Açıklamada, “Beş koronavirüs aşısının doğrudan karşılaştırması üzerine AB’ye üye olan Macaristan topraklarında yürütülen benzersiz bağımsız bir araştırma, Rus aşısı Sputnik V'nin koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı yüzde 98 oranında en iyi koruma oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Sputnik V ayrıca koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 85.7 oranında etkinliğe sahip olup, Moderna'nın aşısı ile birlikte lider konumundadır” ifadelerine yer verildi.Açıklama, şöyle devam etti:“22 Ocak-10 Haziran 2021 döneminde Macaristan vatandaşlarının Sputnik V, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve AstraZeneca aşılarının iki bileşeni ile aşılanmasına ilişkin verilerin analizine istinaden Rus aşısı, ölümcül koronavirüs vakalarına karşı korumada en iyi sonucu gösterdi ve Moderna şirketinin aşısı ile birlikte lider konumunda bulunuyor. Hesaplama için 820 bin kişinin Sputnik V ile aşılanmasına ilişkin veriler kullanıldı. 16-44 yaş grubundaki kişiler arasında Sputnik V, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarına karşı tam (yüzde 100) koruma gösterdi.”RDIF, Macaristan’ın Sputnik V aşısını onaylayan ilk AB devleti olduğunu hatırlatıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/ema-sputnik-v-asisinin-ab-icin-uygunlugunu-degerlendiriyor-sureci-hizlandirmayi-umuyoruz-1051123411.html
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rusya, macaristan, aşı, kovid-19, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

‘Sputnik V, Macaristan’da 5 aşı arasında Kovid kaynaklı ölümlere karşı en iyi korumayı gösterdi’

20:00 25.11.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Macaristan'da aşılanan 3.7 milyon kişi ile ilgili verilere göre diğer 5 aşı arasında koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı en iyi etkinliği gösterdiğini duyurdu.
RDIF’in açıklamasında, Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Macaristan'da aşılanan 3.7 milyon kişi ile ilgili verilere göre diğer 5 aşı arasında koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı en iyi etkinliği gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, “Beş koronavirüs aşısının doğrudan karşılaştırması üzerine AB’ye üye olan Macaristan topraklarında yürütülen benzersiz bağımsız bir araştırma, Rus aşısı Sputnik V'nin koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı yüzde 98 oranında en iyi koruma oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Sputnik V ayrıca koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 85.7 oranında etkinliğe sahip olup, Moderna'nın aşısı ile birlikte lider konumundadır” ifadelerine yer verildi.
Açıklama, şöyle devam etti:
22 Ocak-10 Haziran 2021 döneminde Macaristan vatandaşlarının Sputnik V, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve AstraZeneca aşılarının iki bileşeni ile aşılanmasına ilişkin verilerin analizine istinaden Rus aşısı, ölümcül koronavirüs vakalarına karşı korumada en iyi sonucu gösterdi ve Moderna şirketinin aşısı ile birlikte lider konumunda bulunuyor. Hesaplama için 820 bin kişinin Sputnik V ile aşılanmasına ilişkin veriler kullanıldı. 16-44 yaş grubundaki kişiler arasında Sputnik V, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarına karşı tam (yüzde 100) koruma gösterdi.”
RDIF, Macaristan’ın Sputnik V aşısını onaylayan ilk AB devleti olduğunu hatırlatıyor.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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