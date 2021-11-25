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Starbucks'tan 'Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı' iddiasına yanıt: 'Asılsız haberdir'
Starbucks'tan 'Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı' iddiasına yanıt: 'Asılsız haberdir'
Kahve zinciri Starbucks Türkiye, mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkar haberler üzerine, bir kullanıcıya yanıt verdi. Starbucks, söz konusu haberlerin... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:56+0300
2021-11-25T12:56+0300
2021-11-25T13:04+0300
starbucks
türkiye
iddia
yanıt
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Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20200729/starbucks-mali-yilinin-ucuncu-ceyreginde-zarar-etti-cirosu-yuzde-381-dustu-1042548958.html
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Starbucks'tan 'Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı' iddiasına yanıt: 'Asılsız haberdir' 12:56 25.11.2021 (güncellendi: 13:04 25.11.2021)
Kahve zinciri Starbucks Türkiye, mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkar haberler üzerine, bir kullanıcıya yanıt verdi. Starbucks, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Sosyal medyada
Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.
Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.