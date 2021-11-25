https://tr.sputniknews.com/20211125/taksici-ile-tartisan-musteri-taksi-soforlerinden-meydan-dayagi-yedi-haksizsam--bir-daha-dovun-1051151938.html

Taksici ile tartışan müşteri taksi şoförlerinden meydan dayağı yedi: 'Haksızsam bir daha dövün'

Taksici ile tartışan müşteri taksi şoförlerinden meydan dayağı yedi: 'Haksızsam bir daha dövün'

Esenyurt’ta, bindiği taksinin şoförüyle tartışan kişi, aracın kontak anahtarını aldı. Arkadaşlarının çağrısıyla olay yerine gelen taksi şoförleri, yolcuyu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T17:48+0300

2021-11-25T17:48+0300

2021-11-25T17:57+0300

yaşam

dayak

taksi

taksiciler

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Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darp etti. Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dayak, taksi, taksiciler