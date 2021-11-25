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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı: Gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı: Gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek
Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülen ya da olağanüstü... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T08:51+0300
2021-11-25T08:51+0300
türkiye
ödül
gümrük
ticaret bakanlığı
nakit
gümrük muhafaza
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahip yüksek hizmetleri olan Gümrük Muhafaza personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilebilecek.Bunlardan sözleşmeli istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek.Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza genel müdürü, genel müdür yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer genel müdür yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak.Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulunda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek, ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınacak.Kurul, somut olayın şartlarına göre personelin emsallerine göre gösterdiği yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumunu göz önünde bulundurarak nakdi ödül tekliflerini inceleyecek ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirleyecek. Kurulca incelenerek uygun olduğu değerlendirilen personele ilişkin teklifler Ticaret Bakanı onayına sunulacak.Nakdi ödüller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenecek.
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ödül, gümrük, ticaret bakanlığı, nakit, gümrük muhafaza

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı: Gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek

08:51 25.11.2021
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülen ya da olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösteren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahip yüksek hizmetleri olan Gümrük Muhafaza personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilebilecek.
Bunlardan sözleşmeli istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek.
Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza genel müdürü, genel müdür yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer genel müdür yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak.
Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulunda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek, ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınacak.
Kurul, somut olayın şartlarına göre personelin emsallerine göre gösterdiği yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumunu göz önünde bulundurarak nakdi ödül tekliflerini inceleyecek ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirleyecek. Kurulca incelenerek uygun olduğu değerlendirilen personele ilişkin teklifler Ticaret Bakanı onayına sunulacak.
Nakdi ödüller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenecek.
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