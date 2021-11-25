https://tr.sputniknews.com/20211125/tire-sut-kooperatifi-baskani-40-yillik-ciftciyim-boyle-bir-kriz-yasamadik-1051142772.html
Tire Süt Kooperatifi Başkanı: 40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık
Tire Süt Kooperatifi Başkanı: 40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, '2008 yılında yaşanan süt krizinde 1 milyonu aşkın dişi hayvanın kesime gönderildiğini ve sektörün büyük yara... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:21+0300
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ekonomi
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ziraat
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Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım Analiz programında süt sektöründeki krizi değerlendirdi.BloombergHT'de katıldığı bir programda konuşan Eskiyörük, 40 yıldır tarımla uğraştığını ancak böyle bir kriz dönemi yaşamadığını söyledi. Eskiyörük, '2008'deki süt krizini ve kesime giden 1 milyon anaç hayvan sonrası yaşananları' hatırlatarak sürece acilen müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Eskiyörük, "40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık. Çiğ süt fiyatlarını enflasyon gerekçesiyle frenlemek, dolaylı yoldan enflasyon ithalatıdır. Türkiye için tamiri olmayan bir dönem başlayacak, devlet müdahale etmek zorunda. Bu duruma müdahale edilmezse, büyük zararlarla ithalat yapmak gerekecek. Sorun, ürün fiyatlarının yüksek olması değil, alım gücünün düşük oluşu" dedi.
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euro, dolar, kriz, ekonomi, süt, çiftçi, ziraat
Tire Süt Kooperatifi Başkanı: 40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, '2008 yılında yaşanan süt krizinde 1 milyonu aşkın dişi hayvanın kesime gönderildiğini ve sektörün büyük yara aldığını' hatırlattı ve "40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık" dedi.
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tarım Analiz programında süt sektöründeki krizi değerlendirdi.
BloombergHT'de katıldığı bir programda konuşan
Eskiyörük, 40 yıldır tarımla uğraştığını ancak böyle bir kriz dönemi yaşamadığını söyledi. Eskiyörük, '2008'deki süt krizini ve kesime giden 1 milyon anaç hayvan sonrası yaşananları'
hatırlatarak sürece acilen müdahale edilmesi çağrısında bulundu.
Eskiyörük, "40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık. Çiğ süt fiyatlarını enflasyon gerekçesiyle frenlemek, dolaylı yoldan enflasyon ithalatıdır. Türkiye için tamiri olmayan bir dönem başlayacak, devlet müdahale etmek zorunda. Bu duruma müdahale edilmezse, büyük zararlarla ithalat yapmak gerekecek. Sorun, ürün fiyatlarının yüksek olması değil, alım gücünün düşük oluşu" dedi.