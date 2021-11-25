https://tr.sputniknews.com/20211125/turcovac-icin-acil-kullanim-onayi-muracaati-yapildi-1051132330.html

TURKOVAC için acil kullanım onayı müracaatı yapıldı

TURKOVAC için acil kullanım onayı müracaatı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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turkovac

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

acil kullanım onayı

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Bakan Koca, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yerli aşıya ilişkin yeni bilgiyi paylaştı.Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Kovid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.Koca ayrıca, doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

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turkovac, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı