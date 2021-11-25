Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/turk-eczacilar-birligi-uretim-ve-tedarik-kaynakli-ilac-yoklugunun-sorumlusu-eczacilar-degildir-1051156299.html
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemlere tepki göstererek, "Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T20:28+0300
2021-11-25T20:28+0300
türkiye
türk eczacılar birliği
ilaç
açıklama
stok
eczane
stokçuluk
eczacı
nöbetçi eczane
türkiye eczacılar birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051156154_29:0:580:310_1920x0_80_0_0_b940fd8988cb4dbe45031cdf2b2185a0.jpg
Türk Eczacılar Birliği, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemler olduğunu ifade ederek, yazılı basın açıklaması yaptı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Eczacılarımıza yönelik 'stokçu' ithamını esefle karşılıyor; gerçek dışı bu ithamları reddediyoruz" denildi.Kovid-19 salgınının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda da eczacıların suçlandığı, ancak fiyat farklılıklarına üretici ve tedarikçi firmaların neden olduğunun anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz'"Bizler halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğimizi gururla, özveriyle yapıyor; pandemide de iyice görünür olduğu üzere mesleğimizin getirdiği sorumlulukları gerektiğinde ailemizi, sevdiklerimizi riske atmak pahasına yerine getiriyoruz. Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.”'TEB, ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır'"Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"
https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbul-eczaci-odasi-baskani-ozcan-650ye-yakin-ilac-bulunamiyor-1051091096.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051156154_98:0:511:310_1920x0_80_0_0_18ec699bbec85c3b62e4afa53d58dd06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk eczacılar birliği, ilaç, açıklama, stok, eczane, stokçuluk, eczacı, nöbetçi eczane, türkiye eczacılar birliği

Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir

20:28 25.11.2021
© DHATürk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA
Abone ol
Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemlere tepki göstererek, "Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir" açıklamasını yaptı.
Türk Eczacılar Birliği, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemler olduğunu ifade ederek, yazılı basın açıklaması yaptı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Eczacılarımıza yönelik 'stokçu' ithamını esefle karşılıyor; gerçek dışı bu ithamları reddediyoruz" denildi.
Kovid-19 salgınının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda da eczacıların suçlandığı, ancak fiyat farklılıklarına üretici ve tedarikçi firmaların neden olduğunun anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz'

"Bizler halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğimizi gururla, özveriyle yapıyor; pandemide de iyice görünür olduğu üzere mesleğimizin getirdiği sorumlulukları gerektiğinde ailemizi, sevdiklerimizi riske atmak pahasına yerine getiriyoruz. Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.”

'TEB, ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır'

"Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"
Eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: 650’ye yakın ilaç bulunamıyor
Dün, 06:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:25AK Partili Kurtulmuş: Dünyanın her yerinde faizin en düşük seviyede olması tercih edilir
21:25Diyarbakır’da, 25 Kasım kadın yürüyüşünde ‘tencere tava’ gerginliği
21:17Belarus lideri Lukaşenko, ABD’yi savaş başlatma isteğiyle suçladı
20:51Avustralya'nın bir bölgesinde kedilere 'sokağa çıkma yasağı'
20:46Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli
20:41Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız
20:35Erdoğan: Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk
20:28Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
20:26Prof. Esin Şenol: Bir kadın akademisyenin ‘sizden korkmuyoruz’ demesinden rahatsız oluyorlar
20:06Merkez Bankası Başkanı: Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde
20:00‘Sputnik V, Macaristan’da 5 aşı arasında Kovid kaynaklı ölümlere karşı en iyi korumayı gösterdi’
19:51Rusya: Washington, siyasetle ilgisi olmayan alanlarla bağlarını koparmayı sürdürüyor
19:50Erbakan, İYİ Parti liderliğinde ittifak önerdi: 'Millet bizi mevcut hiçbir ittifaka yakıştırmıyor'
19:26Bakan Kurum: Mutluyuz, vatandaşlarımıza daha sağlam, güvenli yuvaları teslim ediyoruz
19:21Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı
19:14Rusya ve Belarus'a ait savaş uçakları, Belarus sınır hattı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi
19:08MGK: Cumhuriyetimizin 100. yılına iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edildi
19:07AK Partili Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecektir
19:01CHP'li Özel: İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imza atacağız
18:51Polis eşini öldüren Yasemin Çitil: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı