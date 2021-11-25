https://tr.sputniknews.com/20211125/turk-eczacilar-birligi-uretim-ve-tedarik-kaynakli-ilac-yoklugunun-sorumlusu-eczacilar-degildir-1051156299.html
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemlere tepki göstererek, "Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T20:28+0300
2021-11-25T20:28+0300
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türkiye
türk eczacılar birliği
ilaç
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nöbetçi eczane
türkiye eczacılar birliği
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Türk Eczacılar Birliği, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemler olduğunu ifade ederek, yazılı basın açıklaması yaptı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Eczacılarımıza yönelik 'stokçu' ithamını esefle karşılıyor; gerçek dışı bu ithamları reddediyoruz" denildi.Kovid-19 salgınının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda da eczacıların suçlandığı, ancak fiyat farklılıklarına üretici ve tedarikçi firmaların neden olduğunun anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz'"Bizler halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğimizi gururla, özveriyle yapıyor; pandemide de iyice görünür olduğu üzere mesleğimizin getirdiği sorumlulukları gerektiğinde ailemizi, sevdiklerimizi riske atmak pahasına yerine getiriyoruz. Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.”'TEB, ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır'"Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"
https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbul-eczaci-odasi-baskani-ozcan-650ye-yakin-ilac-bulunamiyor-1051091096.html
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türk eczacılar birliği, ilaç, açıklama, stok, eczane, stokçuluk, eczacı, nöbetçi eczane, türkiye eczacılar birliği
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir
Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemlere tepki göstererek, "Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir" açıklamasını yaptı.
Türk Eczacılar Birliği, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve eczacıları ‘stokçulukla’ itham eden söylemler olduğunu ifade ederek, yazılı basın açıklaması yaptı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Eczacılarımıza yönelik 'stokçu' ithamını esefle karşılıyor; gerçek dışı bu ithamları reddediyoruz" denildi.
Kovid-19 salgınının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda da eczacıların suçlandığı, ancak fiyat farklılıklarına üretici ve tedarikçi firmaların neden olduğunun anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz'
"Bizler halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğimizi gururla, özveriyle yapıyor; pandemide de iyice görünür olduğu üzere mesleğimizin getirdiği sorumlulukları gerektiğinde ailemizi, sevdiklerimizi riske atmak pahasına yerine getiriyoruz. Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.”
'TEB, ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır'
"Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"