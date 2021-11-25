https://tr.sputniknews.com/20211125/turkiyede-son-24-saatte-24-bin-467-yeni-vaka-tespit-edildi-222-can-kaybi-yasandi-1051154684.html

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T19:21+0300

2021-11-25T19:21+0300

2021-11-25T19:53+0300

koronavirüs

fahrettin koca

vaka

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 can kaybı yaşandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" açıklamasında bulundu.

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2021

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koronavirüs, fahrettin koca, vaka