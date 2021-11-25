https://tr.sputniknews.com/20211125/turkiyenin-ilk-kadin-yasam-evi-kadikoyde-hizmete-hazir-1051133206.html

Türkiye’nin ilk ‘Kadın Yaşam Evi’ Kadıköy’de açıldı

Türkiye’nin ilk ‘Kadın Yaşam Evi’ Kadıköy’de açıldı

Türkiye’de ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'Kadın Yaşam Evi', 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmet... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T10:48+0300

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kadıköy

kadın

türkiye

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Türkiye’de ilk kez, Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtımı yapılan Kadın Yaşam Evi’nin hizmet vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan beklediği ruhsat çıktı. Proje bugünden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Projede, şiddete uğrayan kadınlar 12 yaşından büyük oğlu veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları ile birlikte kalabilecek.Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü himayesinde hizmet vermeye başlayan Kadın Yaşam Evleri, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirildi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, “Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremiyor, çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Sığınma evine özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına vermek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Bu nedenle, kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla Kadın Yaşam Evi’ni hayata geçirdik. Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam Evleri’nde yeni yaşama adım atan kadınları güçlendirmek için meslek edindirme projeleri de yürüteceğiz” dedi.Kadıköy Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren kadın sığınma evine bağlı olarak yürütülecek ‘Kadın Yaşam Evi’ projesi, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde yer alan 13/1-c maddesine dayanıyor. “Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir.”

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