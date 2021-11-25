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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Elenen, tur atlayan ve umutlarını son maça taşıyan takımlar... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
uefa
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Real Madrid, Inter ve Sporting oynadıkları mücadeleler sonrasında Son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gecenin dev mücadelesinde ise Manchester City, PSG’yi yenerek liderliği garantiledi.İşte Şampiyonlar Ligi'nden bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
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uefa, uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

01:55 25.11.2021
© DHAŞampiyonlar Ligi kupası
Şampiyonlar Ligi kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Elenen, tur atlayan ve umutlarını son maça taşıyan takımlar oldu. Heyecanın yüksek olduğu gecede 23 gol atıldı.
Real Madrid, Inter ve Sporting oynadıkları mücadeleler sonrasında Son 16 turuna yükselmeyi başardı. Gecenin dev mücadelesinde ise Manchester City, PSG’yi yenerek liderliği garantiledi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nden bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
Beşiktaş 1-2 Ajax
Inter 2-0 Şahtar Donetsk
Sporting Lizbon 3-1 Dorussia Dortmund
Manchester City 2-1 PSG
Atletico Madrid 0-1 Milan
Liverpool 2-0 Porto
Club Brugge 0-5 RB Leipzig
Sheriff 0-3 Real Madrid
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