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https://tr.sputniknews.com/20211125/unlu-youtuber-kendi-squid-gameini-oynatti-herkesi-eleyen-oyuncu-456-bin-dolar-kazandi-1051138972.html
Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı
Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in bugünlerde bir diğer Güney Kore yapımı Hellbound tarafından tahtından edildiği yazılıp çizilse de uzun süre... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:25+0300
2021-11-25T13:25+0300
video
youtube
squid game
mrbeast
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Squid Game dizisindeki gibi 456 oyuncuyla oyunlar oynamak için dekorların aynısını hazırlayan 'MrBeast' adlı YouTuber'ın gösterisi sonuçlandı. Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki YouTuber'ın oyunlarının dizidekilerden en önemli farkı ise elbette ki ölümle sonuçlanmamaları ve verilen para ödülü oldu. YouTube'da 76.2 milyon abonesi olan MrBeast'in paylaştığı videoya göre oyuncular ilk olarak 'Yeşil Işık Kırmızı Işık' oyununu oynadı. Bu bölümde oyuncuların tişörtlerinin içine küçük bir alet yerleştirdi, elenen oyuncunun üzerindeki patladı. İkinci olarak da yine dizideki gibi dalgona şekerinin kullanıldığı oyun oynandı. Halat çekme, misket, cam köprü gibi diğer oyunları da birebir canlandırmaya çalışan YouTuber'ın finale kalan 6 kişi için hazırladığı son oyun ise dizideki 'kalamar oyunu' değil sandalye kapmaca oldu. Herkesi eleyen oyuncu, yine dizidekinin aksine 45.6 milyar won (38 milyon dolar) değil 456 bin doların sahibi oldu.Dizidekinin aksine oyuncular elendikçe nihai para ödülünün artmaması ve elenen oyunculara da bir miktar para verilmiş olması da diğer farklılıklardandı. 17 milyondan fazla kez izlenen video için toplamda 3.5 milyon dolar harcandı. Bir bölümünü telefon oyunu Brawl Stars'ın karşıladığı bu paranın 2 milyon doları yapıma, 1.5 milyon doları da ödüllere gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211108/unlu-youtuber-squid-gamei-yeniden-yaratiyor-sonu-olumle-bitmeyen-oyunlar-duzenleyecek-1050575465.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/bir-guney-kore-yapimi-gitti-digeri-geldi-yeni-rekor-squid-gamei-gecen-hellboundda-1051065414.html
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video, youtube, squid game, mrbeast

Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı

13:25 25.11.2021
© REUTERS / CHALINEE THIRASUPASquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / CHALINEE THIRASUPA
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in bugünlerde bir diğer Güney Kore yapımı Hellbound tarafından tahtından edildiği yazılıp çizilse de uzun süre gündemdeki yerini koruyacak gibi duran dizisi Squid Game'deki oyunlar şov için dahi olsa 'gerçekte de' birilerine para kazandırdı.
Squid Game dizisindeki gibi 456 oyuncuyla oyunlar oynamak için dekorların aynısını hazırlayan 'MrBeast' adlı YouTuber'ın gösterisi sonuçlandı. Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki YouTuber'ın oyunlarının dizidekilerden en önemli farkı ise elbette ki ölümle sonuçlanmamaları ve verilen para ödülü oldu.
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
YAŞAM
Ünlü YouTuber, Squid Game'i 'yeniden yaratıyor': Sonu ölümle bitmeyen oyunlar düzenleyecek
8 Kasım, 10:13
YouTube'da 76.2 milyon abonesi olan MrBeast'in paylaştığı videoya göre oyuncular ilk olarak 'Yeşil Işık Kırmızı Işık' oyununu oynadı. Bu bölümde oyuncuların tişörtlerinin içine küçük bir alet yerleştirdi, elenen oyuncunun üzerindeki patladı. İkinci olarak da yine dizideki gibi dalgona şekerinin kullanıldığı oyun oynandı. Halat çekme, misket, cam köprü gibi diğer oyunları da birebir canlandırmaya çalışan YouTuber'ın finale kalan 6 kişi için hazırladığı son oyun ise dizideki 'kalamar oyunu' değil sandalye kapmaca oldu. Herkesi eleyen oyuncu, yine dizidekinin aksine 45.6 milyar won (38 milyon dolar) değil 456 bin doların sahibi oldu.
Dizidekinin aksine oyuncular elendikçe nihai para ödülünün artmaması ve elenen oyunculara da bir miktar para verilmiş olması da diğer farklılıklardandı.
17 milyondan fazla kez izlenen video için toplamda 3.5 milyon dolar harcandı. Bir bölümünü telefon oyunu Brawl Stars'ın karşıladığı bu paranın 2 milyon doları yapıma, 1.5 milyon doları da ödüllere gitti.
Hellbound - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
YAŞAM
Bir Güney Kore yapımı gitti, diğeri geldi: Yeni rekor, Squid Game'i geçen Hellbound'da
23 Kasım, 13:51
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