https://tr.sputniknews.com/20211125/unlu-youtuber-kendi-squid-gameini-oynatti-herkesi-eleyen-oyuncu-456-bin-dolar-kazandi-1051138972.html

Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı

Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in bugünlerde bir diğer Güney Kore yapımı Hellbound tarafından tahtından edildiği yazılıp çizilse de uzun süre... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T13:25+0300

2021-11-25T13:25+0300

2021-11-25T13:25+0300

video

youtube

squid game

mrbeast

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Squid Game dizisindeki gibi 456 oyuncuyla oyunlar oynamak için dekorların aynısını hazırlayan 'MrBeast' adlı YouTuber'ın gösterisi sonuçlandı. Asıl adı Jimmy Donaldson olan 23 yaşındaki YouTuber'ın oyunlarının dizidekilerden en önemli farkı ise elbette ki ölümle sonuçlanmamaları ve verilen para ödülü oldu. YouTube'da 76.2 milyon abonesi olan MrBeast'in paylaştığı videoya göre oyuncular ilk olarak 'Yeşil Işık Kırmızı Işık' oyununu oynadı. Bu bölümde oyuncuların tişörtlerinin içine küçük bir alet yerleştirdi, elenen oyuncunun üzerindeki patladı. İkinci olarak da yine dizideki gibi dalgona şekerinin kullanıldığı oyun oynandı. Halat çekme, misket, cam köprü gibi diğer oyunları da birebir canlandırmaya çalışan YouTuber'ın finale kalan 6 kişi için hazırladığı son oyun ise dizideki 'kalamar oyunu' değil sandalye kapmaca oldu. Herkesi eleyen oyuncu, yine dizidekinin aksine 45.6 milyar won (38 milyon dolar) değil 456 bin doların sahibi oldu.Dizidekinin aksine oyuncular elendikçe nihai para ödülünün artmaması ve elenen oyunculara da bir miktar para verilmiş olması da diğer farklılıklardandı. 17 milyondan fazla kez izlenen video için toplamda 3.5 milyon dolar harcandı. Bir bölümünü telefon oyunu Brawl Stars'ın karşıladığı bu paranın 2 milyon doları yapıma, 1.5 milyon doları da ödüllere gitti.

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video, youtube, squid game, mrbeast