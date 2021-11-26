Lukaşenko sınırdaki göçmenleri ziyaret etti: Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için zorlu kış koşullarında bekleyişi sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bölgede incelemelerde bulundu. Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampına giderek göçmenlerin hangi koşullarda konakladıkları, beslenmenin nasıl organize edildiği, yangın güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi alan Lukaşenko, gıda ürünlerinin yeterli olup olmadığını da sordu. Göçmenler tarafından alkışlarla karşılanan Lukaşenko, Belarus Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de bölgedeki durumu konuştu.
Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için zorlu kış koşullarında bekleyişi sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bölgede incelemelerde bulundu. Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampına giderek göçmenlerin hangi koşullarda konakladıkları, beslenmenin nasıl organize edildiği, yangın güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi alan Lukaşenko, gıda ürünlerinin yeterli olup olmadığını da sordu. Göçmenler tarafından alkışlarla karşılanan Lukaşenko, Belarus Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de bölgedeki durumu konuştu.
Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, "Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile" dedi.
Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, "Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile" dedi.
Evine dönmek isteyenlere yardım edeceklerini söyleyen Lukaşenko, "Sizi çok iyi anlıyoruz. Sizi Avrupa'ya davet ettiler ve siz de oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak isteyenlerin sayısı az değil. Bazılarınız Batı'nın propagandasına inanarak daha iyi yaşam arıyorsunuz. Evine dönmek isteyenlere yardım edeceğiz ancak kimseyi zorlamayacağız. Bu sizin hakkınız" ifadelerini kullandı.
Evine dönmek isteyenlere yardım edeceklerini söyleyen Lukaşenko, "Sizi çok iyi anlıyoruz. Sizi Avrupa'ya davet ettiler ve siz de oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak isteyenlerin sayısı az değil. Bazılarınız Batı'nın propagandasına inanarak daha iyi yaşam arıyorsunuz. Evine dönmek isteyenlere yardım edeceğiz ancak kimseyi zorlamayacağız. Bu sizin hakkınız" ifadelerini kullandı.
"Sizinler için ne yapabiliriz? Polonya'dan Almanya'ya uzanan bir koridor açmak için savaç çıkaramayacağımızı anlıyorsunuzdur. Onlara yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini görüyorsunuz. Zehirli kimyasallar, ses bombaları, göz yaşartıcı attılar. Sınıra doğru gitmeyi sürdürseniz, ateş etmeye başlarlar." diye devam eden Lukaşenko, Minsk'in göçmenlerin kaderleriyle oynamayacağının da sözünü verdi.
"Sizinler için ne yapabiliriz? Polonya'dan Almanya'ya uzanan bir koridor açmak için savaç çıkaramayacağımızı anlıyorsunuzdur. Onlara yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini görüyorsunuz. Zehirli kimyasallar, ses bombaları, göz yaşartıcı attılar. Sınıra doğru gitmeyi sürdürseniz, ateş etmeye başlarlar." diye devam eden Lukaşenko, Minsk'in göçmenlerin kaderleriyle oynamayacağının da sözünü verdi.
Bu arada Polonya hükümetine çağrıda bulunarak göçmenlerin Almanya'ya geçmelerine izin verilmesini isteyen Lukaşenko, buna izin verilmesi halinde sınırdaki sorunun çözüleceğini vurguladı.
Bu arada Polonya hükümetine çağrıda bulunarak göçmenlerin Almanya'ya geçmelerine izin verilmesini isteyen Lukaşenko, buna izin verilmesi halinde sınırdaki sorunun çözüleceğini vurguladı.