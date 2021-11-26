Lukaşenko sınırdaki göçmenleri ziyaret etti: Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız

Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, "Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile" dedi.