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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
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Lukaşenko sınırdaki göçmenleri ziyaret etti: Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız
Lukaşenko sınırdaki göçmenleri ziyaret etti: Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız
Polonya sınırındaki Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampını ziyaret eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T13:57+0300
2021-11-26T13:57+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
göçmen
sınır
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Lukaşenko sınırdaki göçmenleri ziyaret etti: Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız

13:57 26.11.2021
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Polonya sınırındaki Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampını ziyaret eden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve diğerleri için kötü olsa bile, her şeyi göçmenlerin istediği gibi yapacaklarını vurguladı.
© REUTERS / KACPER PEMPEL

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için zorlu kış koşullarında bekleyişi sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bölgede incelemelerde bulundu. Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampına giderek göçmenlerin hangi koşullarda konakladıkları, beslenmenin nasıl organize edildiği, yangın güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi alan Lukaşenko, gıda ürünlerinin yeterli olup olmadığını da sordu. Göçmenler tarafından alkışlarla karşılanan Lukaşenko, Belarus Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de bölgedeki durumu konuştu.

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa&#x27;ya geçmek için zorlu kış koşullarında bekleyişi sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bölgede incelemelerde bulundu. Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampına giderek göçmenlerin hangi koşullarda konakladıkları, beslenmenin nasıl organize edildiği, yangın güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi alan Lukaşenko, gıda ürünlerinin yeterli olup olmadığını da sordu. Göçmenler tarafından alkışlarla karşılanan Lukaşenko, Belarus Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de bölgedeki durumu konuştu. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / KACPER PEMPEL

Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için zorlu kış koşullarında bekleyişi sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bölgede incelemelerde bulundu. Bruzgi kontrol noktasındaki lojistik merkezinde kurulan sığınmacı kampına giderek göçmenlerin hangi koşullarda konakladıkları, beslenmenin nasıl organize edildiği, yangın güvenliğinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgi alan Lukaşenko, gıda ürünlerinin yeterli olup olmadığını da sordu. Göçmenler tarafından alkışlarla karşılanan Lukaşenko, Belarus Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle de bölgedeki durumu konuştu.

© REUTERS / KACPER PEMPEL

Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, "Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile" dedi.

Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, &quot;Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / KACPER PEMPEL

Kamptaki 2 bin sığınmacıyla birlikte Belarus topraklarında yaklaşık 5 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, "Burada farklı insanlar var. Ancak bizim tek, büyük ve genel bir sorunumuz var. Sizler zor duruma düştünüz, bunun geçici olduğunu umuyorum. Ben de dahil Belarus halkı olarak, her şeyi sizin istediğiniz gibi yapacağız. Bu, Polonyalılar, Letonyalılar ve başkaları için kötü olsa bile" dedi.

© REUTERS / KACPER PEMPEL

Evine dönmek isteyenlere yardım edeceklerini söyleyen Lukaşenko, "Sizi çok iyi anlıyoruz. Sizi Avrupa'ya davet ettiler ve siz de oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak isteyenlerin sayısı az değil. Bazılarınız Batı'nın propagandasına inanarak daha iyi yaşam arıyorsunuz. Evine dönmek isteyenlere yardım edeceğiz ancak kimseyi zorlamayacağız. Bu sizin hakkınız" ifadelerini kullandı.

Evine dönmek isteyenlere yardım edeceklerini söyleyen Lukaşenko, &quot;Sizi çok iyi anlıyoruz. Sizi Avrupa&#x27;ya davet ettiler ve siz de oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak isteyenlerin sayısı az değil. Bazılarınız Batı&#x27;nın propagandasına inanarak daha iyi yaşam arıyorsunuz. Evine dönmek isteyenlere yardım edeceğiz ancak kimseyi zorlamayacağız. Bu sizin hakkınız&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / KACPER PEMPEL

Evine dönmek isteyenlere yardım edeceklerini söyleyen Lukaşenko, "Sizi çok iyi anlıyoruz. Sizi Avrupa'ya davet ettiler ve siz de oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmak isteyenlerin sayısı az değil. Bazılarınız Batı'nın propagandasına inanarak daha iyi yaşam arıyorsunuz. Evine dönmek isteyenlere yardım edeceğiz ancak kimseyi zorlamayacağız. Bu sizin hakkınız" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / KACPER PEMPEL

"Sizinler için ne yapabiliriz? Polonya'dan Almanya'ya uzanan bir koridor açmak için savaç çıkaramayacağımızı anlıyorsunuzdur. Onlara yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini görüyorsunuz. Zehirli kimyasallar, ses bombaları, göz yaşartıcı attılar. Sınıra doğru gitmeyi sürdürseniz, ateş etmeye başlarlar." diye devam eden Lukaşenko, Minsk'in göçmenlerin kaderleriyle oynamayacağının da sözünü verdi.

&quot;Sizinler için ne yapabiliriz? Polonya&#x27;dan Almanya&#x27;ya uzanan bir koridor açmak için savaç çıkaramayacağımızı anlıyorsunuzdur. Onlara yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini görüyorsunuz. Zehirli kimyasallar, ses bombaları, göz yaşartıcı attılar. Sınıra doğru gitmeyi sürdürseniz, ateş etmeye başlarlar.&quot; diye devam eden Lukaşenko, Minsk&#x27;in göçmenlerin kaderleriyle oynamayacağının da sözünü verdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / KACPER PEMPEL

"Sizinler için ne yapabiliriz? Polonya'dan Almanya'ya uzanan bir koridor açmak için savaç çıkaramayacağımızı anlıyorsunuzdur. Onlara yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini görüyorsunuz. Zehirli kimyasallar, ses bombaları, göz yaşartıcı attılar. Sınıra doğru gitmeyi sürdürseniz, ateş etmeye başlarlar." diye devam eden Lukaşenko, Minsk'in göçmenlerin kaderleriyle oynamayacağının da sözünü verdi.

© REUTERS / KACPER PEMPEL

Bu arada Polonya hükümetine çağrıda bulunarak göçmenlerin Almanya'ya geçmelerine izin verilmesini isteyen Lukaşenko, buna izin verilmesi halinde sınırdaki sorunun çözüleceğini vurguladı.

Bu arada Polonya hükümetine çağrıda bulunarak göçmenlerin Almanya&#x27;ya geçmelerine izin verilmesini isteyen Lukaşenko, buna izin verilmesi halinde sınırdaki sorunun çözüleceğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / KACPER PEMPEL

Bu arada Polonya hükümetine çağrıda bulunarak göçmenlerin Almanya'ya geçmelerine izin verilmesini isteyen Lukaşenko, buna izin verilmesi halinde sınırdaki sorunun çözüleceğini vurguladı.

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