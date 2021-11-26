https://tr.sputniknews.com/20211126/abd-disisleri-nato-ukraynanin-savunma-yetenegini-gelistirmek-icin-cok-sey-yapti-1051190501.html

ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı

ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve NATO’nun Rusya'yı Ukrayna konusunda sınırlandırmasının laftan ibaret olmadığını, hem Washington hem de NATO tarafından... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T21:55+0300

2021-11-26T21:55+0300

2021-11-26T21:56+0300

savunma

abd

ukrayna

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Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan sözcü, “Neden bu yönde bir planın olmadığını düşündüğünüzü bilmiyorum. Son yedi yılda NATO, Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı. ABD askeri destek sağlıyor” dedi.Sözcü, ABD’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya yardımcı olmak için Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek “Ukrayna 2021'de 2014'teki Ukrayna'dan farklı görünüyor” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/politico-abdli-senatorler-ukraynaya-ek-50-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-edilmesini-onerdi-1051160708.html

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