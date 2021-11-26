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ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı
ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve NATO’nun Rusya'yı Ukrayna konusunda sınırlandırmasının laftan ibaret olmadığını, hem Washington hem de NATO tarafından... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T21:55+0300
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Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan sözcü, “Neden bu yönde bir planın olmadığını düşündüğünüzü bilmiyorum. Son yedi yılda NATO, Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı. ABD askeri destek sağlıyor” dedi.Sözcü, ABD’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya yardımcı olmak için Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek “Ukrayna 2021'de 2014'teki Ukrayna'dan farklı görünüyor” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/politico-abdli-senatorler-ukraynaya-ek-50-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-edilmesini-onerdi-1051160708.html
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abd, ukrayna

ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı

21:55 26.11.2021 (güncellendi: 21:56 26.11.2021)
© AFP 2021Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve NATO’nun Rusya'yı Ukrayna konusunda sınırlandırmasının laftan ibaret olmadığını, hem Washington hem de NATO tarafından bu yönde çok şey yapıldığını söyledi.
Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan sözcü, “Neden bu yönde bir planın olmadığını düşündüğünüzü bilmiyorum. Son yedi yılda NATO, Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı. ABD askeri destek sağlıyor” dedi.
Sözcü, ABD’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya yardımcı olmak için Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek “Ukrayna 2021'de 2014'teki Ukrayna'dan farklı görünüyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Politico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
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