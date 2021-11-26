https://tr.sputniknews.com/20211126/abdden-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-8-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-1051192591.html

ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T23:28+0300

2021-11-26T23:28+0300

2021-11-26T23:28+0300

koronavirüs

abd

afrika

seyahat kısıtlaması

koronavirüs

varyant

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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Kovid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

https://tr.sputniknews.com/20211126/abden-kovid-19un-yeni-varyanti-nedeniyle-bazi-afrika-ulkelerine-seyahat-kisitlamasi-1051190147.html

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abd, afrika, seyahat kısıtlaması, koronavirüs, varyant