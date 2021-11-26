https://tr.sputniknews.com/20211126/abden-kovid-19un-yeni-varyanti-nedeniyle-bazi-afrika-ulkelerine-seyahat-kisitlamasi-1051190147.html

AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması

AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurmaya karar verdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T21:40+0300

2021-11-26T21:40+0300

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koronavirüs

avrupa birliği

varyant

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.Mamer, hali hazırda söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelmekte olan yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemine dikkati çekti.Yeni varyantGüney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

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