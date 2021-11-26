https://tr.sputniknews.com/20211126/abden-salginda-4-dalga-uyarisi-1051165142.html

AB'den salgında 4. dalga uyarısı

AB'den salgında 4. dalga uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T05:42+0300

2021-11-26T05:42+0300

2021-11-26T05:42+0300

koronavirüs

avrupa birliği

ursula von der leyen

salgın

aşılama

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Von der Leyen, sosyal medya hesabından, salgındaki son durum ve aşılama hakkında açıklamalarda bulundu.Kovid-19'a karşı aşılmanın Avrupa'da binlerce hayatı kurtardığına işaret eden von der Leyen, "Yeni bir dalga bizi vuruyor ve bu nedenle aşılamayı daha da hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, halihazırda AB ülkelerinde yeterli miktarda aşı olduğuna dikkati çekerek, bu hafta bitiminde üye ülkelere toplam 1 milyar doz aşı teslim edilmiş olacağını anlattı.Aşı olan kişilerin bağışıklığının korunması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Başlangıçtaki aşılama üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu yaptırmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.Von der Leyen, AB kurumlarının tüm yetişkinler için hatırlatma aşısı önerdiğini belirterek, üçüncü dozların daha yüksek seviyede koruma sağlayacağını, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyeceğini ifade etti.Aşılanmayanların daha yüksek risk taşıdığını anlatan von der Leyen, "AB'deki yetişkinlerin dörtte biri hala tam olarak aşılanmadı. Daha fazla insanı aşı olmaya ikna etmeliyiz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211125/abye-seyahat-edeceklere-yeni-asi-kurali-1051159421.html

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avrupa birliği, ursula von der leyen, salgın, aşılama, kovid-19, koronavirüs aşısı