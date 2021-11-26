https://tr.sputniknews.com/20211126/abdli-vaizeden-surungen-kiligindaki-uzayli-kocami-taklit-ederek-iliskiye-girmeye-calisti-iddiasi-1051181092.html

ABD'li vaizeden iddia: Sürüngen kılığındaki uzaylı, kocamı taklit ederek ilişkiye girmeye çalıştı

ABD'li vaizeden iddia: Sürüngen kılığındaki uzaylı, kocamı taklit ederek ilişkiye girmeye çalıştı

ABD'de bir vaize olarak tanınan ve televizyon programlarına konuk olan Sharon Gilbert, eşini taklit eden sürüngen kılığında bir uzaylının kendisiyle cinsel... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T16:27+0300

2021-11-26T16:27+0300

2021-11-26T16:47+0300

yaşam

abd

uzaylı

cinsel ilişki

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Jim Bakker'in internet üzerinden yayınlanan şov programına katılan vaize Gilbert, hayatının en sıra dışı hikayesini canlı yayında anlattı. Eşi Derek ile evlendikten kısa bir süre sonra gerçekleşen olayı vaize Gilbert şu şekilde anlattı:Söz konusu yaratığın kendisini birkaç kez ziyaret ettiğini ancak 'İsa'nın adını andığı zaman uzaklaşıp gittiğini' iddia eden Gilbert, yaratığın sesini zihninde hep duymaya devam ettiğini, bu olduğu zaman hareket edemediğini, yine yalnızca dua ederek bu durumdan kendisini kurtarabildiğini ileri sürdü.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, uzaylı, cinsel ilişki