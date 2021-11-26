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ABD'li vaizeden iddia: Sürüngen kılığındaki uzaylı, kocamı taklit ederek ilişkiye girmeye çalıştı
ABD'li vaizeden iddia: Sürüngen kılığındaki uzaylı, kocamı taklit ederek ilişkiye girmeye çalıştı
ABD'de bir vaize olarak tanınan ve televizyon programlarına konuk olan Sharon Gilbert, eşini taklit eden sürüngen kılığında bir uzaylının kendisiyle cinsel... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:27+0300
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yaşam
abd
uzaylı
cinsel ilişki
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Jim Bakker'in internet üzerinden yayınlanan şov programına katılan vaize Gilbert, hayatının en sıra dışı hikayesini canlı yayında anlattı. Eşi Derek ile evlendikten kısa bir süre sonra gerçekleşen olayı vaize Gilbert şu şekilde anlattı:Söz konusu yaratığın kendisini birkaç kez ziyaret ettiğini ancak 'İsa'nın adını andığı zaman uzaklaşıp gittiğini' iddia eden Gilbert, yaratığın sesini zihninde hep duymaya devam ettiğini, bu olduğu zaman hareket edemediğini, yine yalnızca dua ederek bu durumdan kendisini kurtarabildiğini ileri sürdü.
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abd, uzaylı, cinsel ilişki

ABD'li vaizeden iddia: Sürüngen kılığındaki uzaylı, kocamı taklit ederek ilişkiye girmeye çalıştı

16:27 26.11.2021 (güncellendi: 16:47 26.11.2021)
© AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN Uzaylı
Uzaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN
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ABD'de bir vaize olarak tanınan ve televizyon programlarına konuk olan Sharon Gilbert, eşini taklit eden sürüngen kılığında bir uzaylının kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını iddia etti.
Jim Bakker'in internet üzerinden yayınlanan şov programına katılan vaize Gilbert, hayatının en sıra dışı hikayesini canlı yayında anlattı.
Eşi Derek ile evlendikten kısa bir süre sonra gerçekleşen olayı vaize Gilbert şu şekilde anlattı:

"Derek ile evlendikten sonra bir gece, yatağımızda bir başka Derek belirdi. Gerçek Derek, yanımda yatıyordu. Diğer Derek ise yatağın ucunda oturmuş bana bakıyordu. Beni ürküttü. Derek olmadığını biliyordum. Mahluğa sordum, 'Kimsin?' diye. Çünkü cinsel ilişki istediği çok belliydi. Bana dedi ki, 'yapma, ben senin kocanım'. Tekrar kim olduğunu sorunca, Ahaşveroş (Ahameniş İmparatorluğu Kralı) olduğunu söyledi."

Söz konusu yaratığın kendisini birkaç kez ziyaret ettiğini ancak 'İsa'nın adını andığı zaman uzaklaşıp gittiğini' iddia eden Gilbert, yaratığın sesini zihninde hep duymaya devam ettiğini, bu olduğu zaman hareket edemediğini, yine yalnızca dua ederek bu durumdan kendisini kurtarabildiğini ileri sürdü.
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