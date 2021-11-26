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Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar
Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T09:34+0300
2021-11-26T09:34+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kadına yönelik şiddet
metro
saldırgan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul'da metroda E. Y. isimli saldırganın bir kadını bıçakla tehdit ettiği olayla ilgili olarak, "Metroya bıçak sokan bomba da sokar" dedi.Ahmet Hakan, saldırganın bıçağı metroya nasıl soktuğuna dikkat çekerek, yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211125/kadikoy-tavsantepe-metrosunda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-tehdit-ve-hakaret-eden-zanli-tutuklandi-1051146458.html
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istanbul, türkiye, kadına yönelik şiddet, metro, saldırgan

Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar

09:34 26.11.2021
© İHAmetro
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul'da metroda E. Y. isimli saldırganın bir kadını bıçakla tehdit ettiği olayla ilgili olarak, "Metroya bıçak sokan bomba da sokar" dedi.
Ahmet Hakan, saldırganın bıçağı metroya nasıl soktuğuna dikkat çekerek, yazısında şunları kaydetti:
"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim. Sinirlerim zıpladı. O kadar ki... Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım. Biraz sakinleşince ise... Aklıma gelen en önemli soru şu oldu: Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse... Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim."
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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