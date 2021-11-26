Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar

"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim. Sinirlerim zıpladı. O kadar ki... Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım. Biraz sakinleşince ise... Aklıma gelen en önemli soru şu oldu: Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse... Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim."