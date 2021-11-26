https://tr.sputniknews.com/20211126/ak-partili-kurtulmus-turkiye-milli-menfaatlerini-koruyacak-hassasiyetle-mucadelesine-devam-edecek-1051192697.html

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bütün meydan okumalara, bütün zorluklara, bütün tehditlere rağmen Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T23:30+0300

2021-11-26T23:30+0300

2021-11-26T23:30+0300

politika

ak parti

numan kurtulmuş

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Samsun Büyükşehir Belediyesince Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşması" programında katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla büyük olasılıkla yüzde 9 ila 10 arasında büyüme kaydedeceğini belirtti.OECD ülkelerinin ortalamasının 4 ila 5 olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu şu demektir; Türkiye OECD ülkelerinin iki katı bir büyümeyi ortaya koyacaktır. Ayrıca Türkiye'de kapasite kullanım oranlarının, ihracatın, fabrikaların çalışmalarının fevkalade olumlu seyrettiğini görüyoruz ama aynı şekilde maalesef hayat pahalılığı ve enflasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın alım güçlerinde bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Bugün de hükûmetimiz nasıl üretimin sürdürülmesi için tedbirlerini aldıysa, almaya devam ediyorsa, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında ezilmemesi için de başta asgari ücret olmak üzere her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüsünde alacaktır, almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.Kurtulmuş, milli meselelerini ertelemeden, yalnızlaştırmak, kendi kara sularına hapsetmek isteyen küresel iradeye karşı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok doğru strateji izleyerek Akdeniz'deki haklarını, hukukunu korumaya devam ettiğini vurguladı.Cari açığın giderilmesi ve özellikle enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Çok önemli miktarda petrol rezervine ulaşılmıştır. İnşallah daha da önemli şekilde bu rezervlere ulaşılacaktır. Gayretle, yeni alınan gemilerle de bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.Kurtulmuş, 2020'nin başından itibaren zor şartlara rağmen Türkiye'nin Karabağ'daki Azerbaycanlı kardeşlerinin verdiği mücadeleye tam destek vererek kararlılıkla yanlarında durduğunu aktardı.Kapalı Maraş'ın açılmasıyla Kuzey Kıbrıs'taki tezlerinden vazgeçmediklerini bütün dünyaya gösterildiğini anlatan Kurtulmuş, "Yine bu süre içerisinde 90 yıllık milletimizin beklentisi ve duası olan Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması ve bütün dünyadaki farklı insanların, din mensuplarının da ziyaretine açık kalacak şekilde ibadete açılması tarihi bir adım olmuştur." diye konuştu.Kurtulmuş şöyle devam etti:

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ak parti, numan kurtulmuş