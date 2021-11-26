Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211126/ak-partili-kurtulmus-turkiye-milli-menfaatlerini-koruyacak-hassasiyetle-mucadelesine-devam-edecek-1051192697.html
AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek
AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bütün meydan okumalara, bütün zorluklara, bütün tehditlere rağmen Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T23:30+0300
2021-11-26T23:30+0300
politika
ak parti
numan kurtulmuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049889255_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_25346d764fe61e941b2d994a0a8dd66d.jpg
Samsun Büyükşehir Belediyesince Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşması" programında katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla büyük olasılıkla yüzde 9 ila 10 arasında büyüme kaydedeceğini belirtti.OECD ülkelerinin ortalamasının 4 ila 5 olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu şu demektir; Türkiye OECD ülkelerinin iki katı bir büyümeyi ortaya koyacaktır. Ayrıca Türkiye'de kapasite kullanım oranlarının, ihracatın, fabrikaların çalışmalarının fevkalade olumlu seyrettiğini görüyoruz ama aynı şekilde maalesef hayat pahalılığı ve enflasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın alım güçlerinde bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Bugün de hükûmetimiz nasıl üretimin sürdürülmesi için tedbirlerini aldıysa, almaya devam ediyorsa, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında ezilmemesi için de başta asgari ücret olmak üzere her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüsünde alacaktır, almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.Kurtulmuş, milli meselelerini ertelemeden, yalnızlaştırmak, kendi kara sularına hapsetmek isteyen küresel iradeye karşı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok doğru strateji izleyerek Akdeniz'deki haklarını, hukukunu korumaya devam ettiğini vurguladı.Cari açığın giderilmesi ve özellikle enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Çok önemli miktarda petrol rezervine ulaşılmıştır. İnşallah daha da önemli şekilde bu rezervlere ulaşılacaktır. Gayretle, yeni alınan gemilerle de bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.Kurtulmuş, 2020'nin başından itibaren zor şartlara rağmen Türkiye'nin Karabağ'daki Azerbaycanlı kardeşlerinin verdiği mücadeleye tam destek vererek kararlılıkla yanlarında durduğunu aktardı.Kapalı Maraş'ın açılmasıyla Kuzey Kıbrıs'taki tezlerinden vazgeçmediklerini bütün dünyaya gösterildiğini anlatan Kurtulmuş, "Yine bu süre içerisinde 90 yıllık milletimizin beklentisi ve duası olan Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması ve bütün dünyadaki farklı insanların, din mensuplarının da ziyaretine açık kalacak şekilde ibadete açılması tarihi bir adım olmuştur." diye konuştu.Kurtulmuş şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049889255_438:0:3063:1969_1920x0_80_0_0_e5154f8cae3948295acb40d033fc182c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, numan kurtulmuş

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek

23:30 26.11.2021
© İHA / AHMET BİLGEAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA / AHMET BİLGE
Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bütün meydan okumalara, bütün zorluklara, bütün tehditlere rağmen Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle her alandaki mücadelesine devam edecektir." dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesince Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşması" programında katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla büyük olasılıkla yüzde 9 ila 10 arasında büyüme kaydedeceğini belirtti.
OECD ülkelerinin ortalamasının 4 ila 5 olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu şu demektir; Türkiye OECD ülkelerinin iki katı bir büyümeyi ortaya koyacaktır. Ayrıca Türkiye'de kapasite kullanım oranlarının, ihracatın, fabrikaların çalışmalarının fevkalade olumlu seyrettiğini görüyoruz ama aynı şekilde maalesef hayat pahalılığı ve enflasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın alım güçlerinde bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Bugün de hükûmetimiz nasıl üretimin sürdürülmesi için tedbirlerini aldıysa, almaya devam ediyorsa, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında ezilmemesi için de başta asgari ücret olmak üzere her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüsünde alacaktır, almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, milli meselelerini ertelemeden, yalnızlaştırmak, kendi kara sularına hapsetmek isteyen küresel iradeye karşı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok doğru strateji izleyerek Akdeniz'deki haklarını, hukukunu korumaya devam ettiğini vurguladı.
Cari açığın giderilmesi ve özellikle enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Çok önemli miktarda petrol rezervine ulaşılmıştır. İnşallah daha da önemli şekilde bu rezervlere ulaşılacaktır. Gayretle, yeni alınan gemilerle de bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Kurtulmuş, 2020'nin başından itibaren zor şartlara rağmen Türkiye'nin Karabağ'daki Azerbaycanlı kardeşlerinin verdiği mücadeleye tam destek vererek kararlılıkla yanlarında durduğunu aktardı.
Kapalı Maraş'ın açılmasıyla Kuzey Kıbrıs'taki tezlerinden vazgeçmediklerini bütün dünyaya gösterildiğini anlatan Kurtulmuş, "Yine bu süre içerisinde 90 yıllık milletimizin beklentisi ve duası olan Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması ve bütün dünyadaki farklı insanların, din mensuplarının da ziyaretine açık kalacak şekilde ibadete açılması tarihi bir adım olmuştur." diye konuştu.
Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Zor şartlarda bütün dünya ülkeleri dağılırken, örneğin dünyanın büyük ülkeleri, çok gelişmiş ülkelerinin bir kısmı bile hemen parlamentolarının iki sokak arkasındaki adamlara maske götürebilmekte aciz kalırken pandemi şartlarında Türkiye'nin sağlık sistemi tıkır tıkır işlemiştir. Dünyanın birçok ülkesinde gıda başta olmak üzere tedarik zincirleri kırılmış ve maalesef marketlerdeki raflar boş kalmışken Türkiye, bu süreç içerisinde tedarik zincirini sağlam şekilde sürdürebilmiştir. Aynı şekilde enerji konusunda birçok ülkede enerji kısıtları ortaya çıkarken Türkiye şimdiye kadar bu işi gayet güzel şekilde getirmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte de bütün meydan okumalara, bütün zorluklara, bütün tehditlere rağmen Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle her alandaki mücadelesine devam edecektir. Terörle mücadelesine devam edecektir. Milli anlamda ekonomisini güçlendirme faaliyetlerine devam edecektir. Bölgesindeki sorunları çözmek konusundaki tutarlı adımlarını atmaya devam edecektir. 'Pandemi var.' diye 'yeniden güçlü Türkiye' ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda en az hasarla Türkiye bu süreci atlatacaktır ve çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:52’Sinovac’ yerine fazla dozda ’BioNTech’ aşısı yapan hemşireye inceleme
00:45Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
00:39Zeman, 28 Kasım'da Fiala'yı Çekya Başbakanı olarak atayacak
00:32Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü
00:18İzmir’de fırtına tekneleri batırdı
00:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz
00:08Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
00:08Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum
DünGaziantep'te kırmızı ışıkta çiftetelli oynayanlara para cezası
DünZelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil
DünDSÖ: Kovid-19'un Güney Afrika varyantı endişe verici
DünPower Rangers evreni Netflix'e geliyor
DünAK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek
DünABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması
DünTürkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak
DünABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi
DünAnkara’da halk ekmeğe zam yok
DünTBMM Başkanı Şentop: Türkiye-İspanya ilişkileri kapsamlı ortaklığa dönüşen bir yola girdi
DünRusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak
DünGintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak