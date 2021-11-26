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Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T10:21+0300
2021-11-26T10:21+0300
politika
seçim
meral akşener
millet ittifakı
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FOX TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalar hakkında konuştu. "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diyen Akşener, "DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama itifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor" ifadelerini kullandı. 'Hemen atamaların yapılması gerekiyor'Eğitim sistemine ilişkin konuşan Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurada israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."'Lütfi Elvan'ı dürüst buluyoruz'Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hakkında, "Dürüst buluyoruz biz kendisini" diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına işaret ederek, "Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor" dedi.'Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz'Son dönemde artışını hızlandıran kura dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:'Enflasyon insanları fakirleştirir'
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seçim, meral akşener, millet ittifakı

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

10:21 26.11.2021
© AA / Mehmet Ali ÖzcanMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor" dedi.
FOX TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalar hakkında konuştu.
"13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diyen Akşener, "DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama itifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor" ifadelerini kullandı.

'Hemen atamaların yapılması gerekiyor'

Eğitim sistemine ilişkin konuşan Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurada israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."

'Lütfi Elvan'ı dürüst buluyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hakkında, "Dürüst buluyoruz biz kendisini" diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına işaret ederek, "Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor" dedi.

'Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz'

Son dönemde artışını hızlandıran kura dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:
"Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı. Her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki 'bizde ucuz iş gücü var.' Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için."

'Enflasyon insanları fakirleştirir'

"Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir. Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.
Yazılım mühendisleri şu an yurt dışına çıkıyor, o kadar üzülüyorum ki. Bizim beyinlerimiz ortadan kalkıyor. Savunma Sanayi'de onlar olmasa ne yapacak bu ülke. Bunları önlemenin yolu yandaş kayırmayı ortadan kaldırmaktan, demokrasiden, adaletten, liyakatten geçiyor.
Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ısrarlı bir biçimde. Anadolu'yu geziyoruz soru soruyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerde ben herhangi bir partiyi yermiyorum. Propaganda yapmıyorum. Gelip kulağıma 'abla şunlar var, dile getirir misiniz' diyorlar. İnsanlar çok fakirleşti. Çocuklarda vitaminsizlikten bodurluk başladı. Ben de bunları yapıyorum. 23 ayın sonucunda insanlar dertlerini anlatmaya başlıyor. Ben vakitsizlikten vatandaşın kürsüsü deyip Meclis'e getirdim. Girdilerde teşvik yapacaksınız. Nakit yardımının yapılması gerekiyor.
('Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu da böyle düşünüyor mu?' sorusu üzerine) Millet İttifakı'nın sistemini Cumhur İttifakı kabul edip ona göre sorular soruyorlar. Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var.
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