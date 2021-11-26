https://tr.sputniknews.com/20211126/aksener-13-cumhurbaskani-millet-ittifakinin-adayi-olacak-1051168059.html

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:21+0300

2021-11-26T10:21+0300

2021-11-26T10:21+0300

politika

seçim

meral akşener

millet ittifakı

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FOX TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalar hakkında konuştu. "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diyen Akşener, "DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama itifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor" ifadelerini kullandı. 'Hemen atamaların yapılması gerekiyor'Eğitim sistemine ilişkin konuşan Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurada israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."'Lütfi Elvan'ı dürüst buluyoruz'Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hakkında, "Dürüst buluyoruz biz kendisini" diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına işaret ederek, "Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor" dedi.'Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz'Son dönemde artışını hızlandıran kura dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:'Enflasyon insanları fakirleştirir'

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seçim, meral akşener, millet ittifakı