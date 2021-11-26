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Almanya'daki günlük koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor
Almanya'daki günlük koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor
Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
almanya
vaka
koronavirüs
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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-saglik-bakani-spahn-almanlarin-cogu-bahara-kadar-asilanacak-tedavi-olacak-ya-da-olecek-1051027793.html
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almanya, vaka, koronavirüs

Almanya'daki günlük koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor

10:11 26.11.2021 (güncellendi: 10:13 26.11.2021)
© REUTERS / MATTHIAS RIETSCHELAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / MATTHIAS RIETSCHEL
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Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.
Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
KORONAVİRÜS
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
22 Kasım, 13:33
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