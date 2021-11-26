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https://tr.sputniknews.com/20211126/ankarada-halk-ekmege-zam-yok-1051192011.html
Ankara’da halk ekmeğe zam yok
Ankara’da halk ekmeğe zam yok
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 250 gr halk ekmeğini 1.25 TL'ye satmaya devam edeceğini duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T22:59+0300
2021-11-26T22:59+0300
ekonomi
ankara
zam
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Ankaralılar, emimizdeki un stokları bitene kadar 250 gr ekmeği 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğiz. Un stoklarımız bittiğinde güncel piyasa fiyatlarından 250 gr ekmek maliyet durumumuz yaklaşık değerlere aşağıdaki gibi olacaktır" dedi.250 gr ekmek maliyet tablosu, şöyle açıklandı:Paylaşımda ayrıca, 27.11.2021 tarihli ekmek üretim talebinin 954 bin adet olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/ak-partili-etyemez-ulkede-yokluk-yok-her-seyde-bolluk-ortada-1051114592.html
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ankara, zam

Ankara’da halk ekmeğe zam yok

22:59 26.11.2021
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 250 gr halk ekmeğini 1.25 TL'ye satmaya devam edeceğini duyurdu.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Ankaralılar, emimizdeki un stokları bitene kadar 250 gr ekmeği 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğiz. Un stoklarımız bittiğinde güncel piyasa fiyatlarından 250 gr ekmek maliyet durumumuz yaklaşık değerlere aşağıdaki gibi olacaktır" dedi.
250 gr ekmek maliyet tablosu, şöyle açıklandı:
Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL
Hammadde maliyeti: 1.07 TL
İşçilik, Enerji ve diğer fabrika giderleri: 0.58 TL
Nakliye maliyeti: 0.09 TL
Büfe payı: 0.12 TL
250 gr ekmek toplam maliyet: 1.86 TL
Paylaşımda ayrıca, 27.11.2021 tarihli ekmek üretim talebinin 954 bin adet olduğu belirtildi.
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