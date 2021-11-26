https://tr.sputniknews.com/20211126/ankarada-halk-ekmege-zam-yok-1051192011.html

Ankara’da halk ekmeğe zam yok

Ankara’da halk ekmeğe zam yok

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 250 gr halk ekmeğini 1.25 TL'ye satmaya devam edeceğini duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T22:59+0300

2021-11-26T22:59+0300

2021-11-26T22:59+0300

ekonomi

ankara

zam

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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Ankaralılar, emimizdeki un stokları bitene kadar 250 gr ekmeği 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğiz. Un stoklarımız bittiğinde güncel piyasa fiyatlarından 250 gr ekmek maliyet durumumuz yaklaşık değerlere aşağıdaki gibi olacaktır" dedi.250 gr ekmek maliyet tablosu, şöyle açıklandı:Paylaşımda ayrıca, 27.11.2021 tarihli ekmek üretim talebinin 954 bin adet olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/ak-partili-etyemez-ulkede-yokluk-yok-her-seyde-bolluk-ortada-1051114592.html

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ankara, zam