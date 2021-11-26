Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211126/ankarada-turkiye--romanya-ve-ab-istisareleri-gerceklestirilecek-1051161299.html
Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T00:18+0300
2021-11-26T00:18+0300
türkiye
romanya
dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049124516_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_2479314540039db2428c03b29ac62c0d.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Romanya stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
türkiye
romanya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049124516_28:0:1173:859_1920x0_80_0_0_7b2c0a6027fb182890ec3b76a6767cb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
romanya, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği

Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek

00:18 26.11.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Romanya stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:31Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız
00:23Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
00:18Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
00:17Napoli, Maradona'yı unutmadı: Stadın önüne heykeli dikildi
00:10PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
DünFransa Cumhurbaşkanı Macron, güçlendirilmiş ikili işbirliği anlaşması imzalamak için İtalya'da
DünPolitico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
DünRus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz
DünRusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı
DünSaakaşvili: Milletvekillerinin ziyaretime gelmelerine izin verilmezse tedaviyi reddedeceğim
DünÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt: En büyük gayri millilik, vatandaşın iradesini yok saymaktır
DünRusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
DünAB’ye seyahat edeceklere yeni aşı kuralı
DünMerkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
DünGalatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
DünBelarus Kızılhaçından Polonya sınırındaki göçmenlere 100 ton insani yardım
Dün'BAE, Türkiye'ye yatırım yaparak bölgedeki rolünü artırıyor'
DünBugün taburcu olmuştu: Kovid-19'a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman, hastaneye geri döndü
Dün'12 Dev Adam' yenilgiyle başladı