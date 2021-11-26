https://tr.sputniknews.com/20211126/ankarada-turkiye--romanya-ve-ab-istisareleri-gerceklestirilecek-1051161299.html

Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek

Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T00:18+0300

2021-11-26T00:18+0300

2021-11-26T00:18+0300

türkiye

romanya

dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Romanya stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

türkiye

romanya

avrupa birliği

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romanya, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği