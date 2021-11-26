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Anket: Putin’e güven oranı yüzde 56
Anket: Putin’e güven oranı yüzde 56
Rusya’da yapılan anket, ülke vatandaşlarının yarısından fazlasının Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiğini gösterdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:38+0300
2021-11-26T17:38+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Ülkedeki ‘Obşestvennoye Mnenie’ (Kamuoyu) Fonu’nun 19-21 Kasım döneminde yaptığı anketin sonuçlarına göre, Putin’e güven oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti.Ankete katılanların yüzde 33’ü, ülke liderine ‘güvenmediğini’ belirtirken yüzde 12’si cevap vermekte zorlandı.Vatandaşların yüzde 60’ı, Putin’in görevinde iyi çalıştığını ifade ederken aksini belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu. Yüzde 15’i de cevap vermekte zorlandı.Ülkenin 73 bölgesindeki 207 yerleşiminde gerçekleştirilen ankete, 18 yaş üstü 3 bin kişinin katıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/kremlinden-olasi-putin-biden-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1051184133.html
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rusya, vladimir putin, anket

Anket: Putin’e güven oranı yüzde 56

17:38 26.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Vladimir Putin
 Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik
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Rusya’da yapılan anket, ülke vatandaşlarının yarısından fazlasının Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiğini gösterdi.
Ülkedeki ‘Obşestvennoye Mnenie’ (Kamuoyu) Fonu’nun 19-21 Kasım döneminde yaptığı anketin sonuçlarına göre, Putin’e güven oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti.
Ankete katılanların yüzde 33’ü, ülke liderine ‘güvenmediğini’ belirtirken yüzde 12’si cevap vermekte zorlandı.
Vatandaşların yüzde 60’ı, Putin’in görevinde iyi çalıştığını ifade ederken aksini belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu. Yüzde 15’i de cevap vermekte zorlandı.
Ülkenin 73 bölgesindeki 207 yerleşiminde gerçekleştirilen ankete, 18 yaş üstü 3 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Vladimir Putin- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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