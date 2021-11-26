https://tr.sputniknews.com/20211126/asiya-direncli-oldugu-dusunulen-koronavirus-varyanti-nedeniyle-dso-uzman-toplantisi-duzenliyor-1051170086.html

Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle alarm: DSÖ toplantı düzenleyecek

Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle alarm: DSÖ toplantı düzenleyecek

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu tahmin edilen yeni koronavirüs (Kovid-19) varyantının değerlendirilmesi amacıyla Dünya Sağlık... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T11:35+0300

2021-11-26T11:35+0300

2021-11-26T12:41+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

varyant

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'B.1.1.529' olarak adlandırılan ve ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs varyantına ilişkin bugün Cenevre'de düzenlenecek olan uzman toplantısına dair açıklama yapan DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, şu ifadeleri kullandı:Varyantın yaklaşık 100 dizisinin bildirildiğini kaydeden DSÖ sözcüsü, yapılan ilk analizlere göre varyantın 'çok sayıda mutasyona' sahip olduğunu ve bu nedenle daha fazla çalışmaları gerektirdiğini vurguladı. Çok sayıda ülkeden 'yeni varyant' tedbirleriÖte yandan, aşıya dirençli olduğu düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle birçok ülke, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı.Yeni varyanta yönelik ilk adım atan ülkelerden biri olan İngiltere, dün akşam Güney Afrika, Namibya, Botswana, Zimbabve, Lesotho ve Eswatini olmak üzere toplam 6 Afrika ülkesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde 'kırmızı listeye' almıştı.İngiltere'yi, bugün yeni varyanta ilişkin açıklamalar yapan İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Singapur, Japonya, Hindistan, Tayvan ve Yeni Zelanda izledi.Singapur Güney Afrika ve çevresindeki ülkelerden seyahatlere kısıtlama getirdiklerini ilan ederken, Japon hükümetinin Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer 5 Afrika ülkesinden gelen yolculara yönelik yeni tedbirlerin hayata geçirildiği bildirildi.Almanya'daki sağlık bakanlığı kaynakları, Berlin'in Güney Afrika'yı 'virüs varyant bölgesi' olarak ilan etmeyi planladığını ifade etti.Hindistan merkezi hükümeti ise, Güney Afrika ve diğer 'tehlikeli' ülkelerden yolculara ilave test ve takip uygulamasını gerektirecek yeni tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda eyaletlere yazı gönderdi.Tayvan da, bahsi geçen Güney Afrika ülkelerine yönelik 14 günlük karantina uygulanacağını duyurdu.İtalya, Güney Afrika ülkelerinde bulunan yolcuların ülkeye girişine 14 günlük yasak getirirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Güney Afrika bölgesiyle havayolu seyahatlerini yasaklamayı amaçladığını duyurdu.Avrupa Komisyonu: Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması önerilecekLeyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek" ifadelerini kullandı.İsrail'de ilk vaka, iki şüpheli: Hepsi aşı yaptırmışİsrail Sağlık Bakanlığı, cuma günü Malawi'den yeni dönen bir İsrail vatandaşında Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, iki kişinin daha varyantı taşıdığından şüphelenildiğini ancak nihai test sonuçlarının henüz çıkmadığını belirtti.Açıklamada ayrıca, bahsi geçen üç kişinin de koronavirüse karşı aşı yaptırdıkları vurgulandı.Gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve uzmanlardan oluşan bir grup ile toplantı düzenleyeceği belirtildi.İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasına göre Güney Afrika varyantı, orijinal koronavirüsten farklı bir spike proteinini bünyesinde barındırıyor. İlk olarak hafta başında tespit edilen varyanta ilişkin bilim insanlarının elindeki veriler halen çok kısıtlı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-6-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-getirecek-1051162359.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, varyant