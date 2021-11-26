https://tr.sputniknews.com/20211126/bandirma-belediyesinden-hasan-can-kayaya-seni-de-bekleriz-bebis-1051178555.html

Bandırma Belediyesi'nden Hasan Can Kaya'ya: Seni de bekleriz bebiş

Bandırma Belediyesi'nden Hasan Can Kaya'ya: Seni de bekleriz bebiş

Hasan Can Kaya, Bandırma'da üniversite okuyan bir izleyicisiyle konuşurken "Bandırma'da niye sessiz sakin bir hayat arıyorsun?" diye sordu. Kaya'nın videosunun... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T15:10+0300

2021-11-26T15:10+0300

2021-11-26T15:32+0300

hasan can kaya

yaşam

bandırma

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg

YouTube yayınlanan Konuşanlar programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet edince Belediye'den jet yanıt geldi.Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" şeklinde konuştu.Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi. Diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli ‘Bebiş’ demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/hasan-can-kayadan-tiktok-rekoru-1-milyari-gecti-1050895549.html

bandırma

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hasan can kaya, bandırma, twitter