Bandırma Belediyesi'nden Hasan Can Kaya'ya: Seni de bekleriz bebiş

YouTube yayınlanan Konuşanlar programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet edince Belediye'den jet yanıt geldi.Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" şeklinde konuştu.Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi. Diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli ‘Bebiş’ demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.
Hasan Can Kaya, Bandırma'da üniversite okuyan bir izleyicisiyle konuşurken "Bandırma'da niye sessiz sakin bir hayat arıyorsun?" diye sordu. Kaya'nın videosunun ardından Twitter’dan paylaşım yapan Bandırma Belediyesi "Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamıza bekleriz bebiş" dedi.
YouTube yayınlanan Konuşanlar programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet edince Belediye'den jet yanıt geldi.
Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" şeklinde konuştu.
Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi. Diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli ‘Bebiş’ demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.
Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... 😎